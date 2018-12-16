Франция уже не моя страна, не хочу там жить. Я люблю Украину - певец Поль Манондиз

Французский певец Поль Манондиз уже около трех лет проживает в Украине. Здесь артист не только рискнул начать карьеру с чистого листа, но и стал добиваться нескольких важных для него целей - в их числе получение украинского гражданства, звания заслуженного артиста Украины и возможность представить страну на "Евровидении".

Все это 32-летний француз объясняет тем, что однажды просто понял, что его дом находится именно в Украине, со временем визиты в тот же Париж стали для него буквально невыносимыми. В Киеве певец активно взялся за изучение украинского языка, знание которого находит обязательным, и завязал дружбу с местными коллегами. С сольными концертами Манондиз объездил десятки городов, после чего окончательно убедился, что любит, как подчеркнул он в интервью OBOZREVATEL, каждый сантиметр этой страны.

Фото: proman.com.ua

- Поль, в попытках выяснить, с чего началось ваше увлечение музыкой не могу не спросить об одном эпизоде. В детстве у вас была возможность встретиться с самим Майклом Джексоном, не так ли?

- Да! (улыбается) Мне было 11 или 12 лет, не помню уже. Моя мама работала в ассоциации, которая помогала реализовывать мечты онкобольных детей. И однажды им удалось привлечь к работе Майкла Джексона. Я тогда жил с родителями в Бельгии, в городе Остенде, и он выступал там с двумя песнями "Earth Song" и "Heal The World", выходил на сцену вместе с детьми.

На тот момент я уже знал, что хочу петь, и помню как стал просить маму, говорю: "Пожалуйста! Я тоже хочу быть на той сцене, пожалуйста" (складывает руки в молитве). И это был мой первый серьезный опыт на сцене: я стою за кулисами, Джексон поет, берет меня за руку и в течении следующих нескольких минут мы проходим с ним круг по сцене. Невероятно приятно было.

- То есть тяга к сцене была и раньше?

- Да, еще со школы. Я даже пел для своих друзей - они звонили девушкам по телефону и просили меня спеть им в трубку, так один, затем второй (смеется). И был такой момент, я понял, что хочу стать певцом, что это мое.

- Кумиры были в то время?

- Не сказал бы, но вот Джексон мне очень нравился и некоторые рок-группы: Guns N’ Roses, Bon Jovi, Стив Вай… у них я учился петь, хотя позже слушал много другого. Музыку Вивальди, например. Сегодня это для меня это номер один.

- Здорово. Вы достигли своей цели, стали певцом. Позже вы оказались в Украине, где амбиций меньше не стало: помимо всего прочего, вы стремитесь стать заслуженным артистом Украины, представлять страну на "Евровидении". Как здесь встретили ваши рвения?

- Все это очень сложно, но дело здесь не в Украине. Шоу-бизнес - во всем мире сложная индустрия. Много конкуренции, необходимы большие средства. Шоу-бизнес - это маленькая мафия: у кого-то есть больше силы и возможностей, кому-то же приходится больше трудиться.

В Украине у нас маленькая команда из нескольких человек, но мы стараемся максимально, недавно вот организовали пятнадцать концертов, все прошли с аншлагами. И это здорово, потому что мне кажется, что люди подустали уже видеть одни и те же лица. Возьмите премии Yuna, Viva - везде одни и те ж десять артистов. Как по мне, это не очень правильно, ведь в Украине есть много замечательных исполнителей и групп, которым стоит почаще выходить на сцену.

- К заслуженному артисту Украины мы еще вернемся, давайте сперва о гражданстве. Вы без пяти минут гражданин Украины. Зачем это вам?

- Да, наверное, потому что… (задумался) потому что я люблю каждый сантиметр в Украине. Когда я оказался здесь впервые, уже через несколько часов было такое впечатление, будто я дома. Правда. С Францией у меня сегодня наоборот, когда я приезжаю туда, через те же несколько часов у меня уже начинается депрессия. Это уже не моя страна, я не хочу там жить. Я реально люблю Украину. Думаю, как никто. Поэтому хочу стать ее гражданином.

Фото: facebook.com

- Это сложный для вас процесс? С какими трудностями столкнулись?

- Сложно. Это много времени, различных бумаг. Два месяца я уже занимаюсь этим.

- И все же, Поль. Приехав в Украину из Франции, в Киев из Парижа вы же явно замечаете проблемы с экономикой, инфраструктурой, дорогами, зарплатами и ценами… при этом вы все равно настроены так решительно?

- Знаете, на нашу любимую Францию сейчас идет революция. Думаете, люди так счастливы там? (улыбается) Да и во всех странах есть свои проблемы, так ведь? Как по мне, то самые большие проблемы в Украине - это пенсии и дороги. С той же инфраструктурой все не так плохо. При этом люди здесь умеют быть счастливыми, дружными, придут на помощь друг другу. Во Франции же сплошь эгоизм.

- Война на востоке Украины вас не пугает? После введенного военного положения в отдельных областях не раз звучали разговоры даже о полномасштабной войне с Россией.

- Если в Украине будет реальная война, я первым пойду на фронт. России мы скажем "Давай, досвидания!"

- Что с украинским? Легко вам дается язык?

- Очень сложно. Дело в том, что я еще и в Киеве живу, здесь большинство людей говорят на русском. А до этого я несколько месяцев был во Львове, и там я понял, что такое украинский язык. Но я думаю, это не проблема, потому что Украина еще очень молодая страна, при этом свободная страна. Для всего этого просто надо время. Украина еще заговорит на украинском. И это надо. Да и язык ведь очень красивый, мелодичный. Для меня украинский - как кармель (улыбается).

- То есть знание языка вы считаете обязательным? Вот вы приезжаете в страну, добиваетесь здесь гражданства, хотите в ней жить. Знать язык страны нужно или это не так важно?

- Это нужно. Це треба (переходит на украинский). Я зараз вчу українську мову. І це не дуже легко, але ж я вчу.

- Класс. Это очень хороший ответ. Давайте далее. Звание заслуженного артиста Украины, к которому вы так стремитесь. Что это для вас?

- Хороший вопрос, потому что для меня это экзотическая штука. Во Франции, например, ничего такого нет, ни заслуженных, ни народных артистов. Но вот в Украине у меня есть такие друзья, как Павло Зибров, Петр Мага, Нина и Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, и это так здорово, когда ведущий говорит "А сейчас на сцене заслуженный артист Украины…" Это уровень (улыбается).

Но это не просто уровень. Это очень серьезный приз, который дает тебе страна, потому что увидела, что ты трудишься, что твоя музыка особенная. И такая награда для артиста - превыше всего. Это как аплодисменты, но в разы больше. Далее уже идут деньги, прибыль…

Фото: rz.com.ua

- Вы уже частично ответили на мой вопрос, рассказали, с кем дружите в украинском шоу-бизнесе. А чьи песни любите послушать на досуге?

- Мне очень нравится ILLARIA, потом группа "Фіолет", "Океан Ельзи" я слушаю, конечно (улыбается).

- Вы пожили уже какое-то время в Украине, поработали здесь. Во Франции легче было строить карьеру или нет разницы?

- Знаете, когда есть талант, то в какой-то момент обязательно будет и карьера. Она может быть разной, как в ресторане, так и во Дворце "Украина". Главное - слушатель, аудитория, концерты. Для меня не важно, ресторан это или большой зал. Конечно, рестораны я уже перерос, но главное - это все же концерты.

- Часто украинские артисты жалуются на низкие зарплаты, отсутствие роялти. Как с этим быть?

- Работать. Это очень тяжелая работа, но я минимально плачу своим музыкантам 100 долларов. Во Франции это 100 евро, не очень большая разница.

- Хорошо, с какими тогда трудностями вам все же пришлось столкнуться в Украине непосредственно как артисту?

- Концерты. Когда нет концертов, у меня просто депрессия начинается. Организовать их всегда так сложно. Чтобы, например, провести сольный концерт Поля Манондиза во Львове, надо два месяца работать. В команде у нас пять человек, всем нужно дать работу, оплатить ее, и никогда не знаешь, каким будет результат.

Но главное - делать. Я такой человек, когда у меня есть идея, я буду идти конца. Но главный минус здесь - это та самая маленькая мафия в нашем шоу-бизнесе. Нужен баланс. Столько музыки в Украине, но мы слышим только о группе "Время и Стекло", например. Что это такое? Они разве певцы? Работает просто огромная пиар-машина, и это не очень хорошо. Они популярны до поры до времени. Ну или до очередного миллиона долларов (улыбается). Лучшая певица в Mozgi Entertainment, как по мне, это Мишель Андраде.

Фото: lovelylife.in.ua

- Вы вспоминали сегодня, что любите каждый сантиметр в Украине. Где еще успели побывать кроме Киева и Львова? Какой из городов запомнился?

- Много где были, и я очень счастлив по этому поводу. С рок-оперой MOZART мы были в Харькове, Днепре, Запорожье. Я видел уже почти всю Украину, маленькие города. Красиво, везде есть какая-то своя культура. Но вот Киев и Львов - в этих городах я прям как дома. В Закарпатье очень красиво, в Коломые здорово, там такой акцент украинского интересный. Так быстро и красиво они говорят.

- В одном из интервью вы упомянули, что считаете себя настоящим патриотом Украины. Знаете, по этому поводу в свое время было очень много споров, собственно, что такое патриотизм вообще и в чем он должен проявляться. Вопрос без желания вас поддеть, просто интересно, как вы для себя понимаете патриотизм?

- Я придерживаюсь нового стиля патриотизма. Это не любить Бандеру и все эти штуки. Патриотизм - это любить свою страну, и делать ее только лучше. Я за патриотизм без экстремизма.

- В этом году вы также планируете принять участие Национальном отборе на "Евровидение"...

- Три года я уже планирую (улыбается).

- Даже так? Рассказывайте.

- Два года назад мы отправляли песню, но она, очевидно, не прошла. Год назад немного с этим опоздали, мне сказали, что песня будет участвовать в конкурсе, мол, жди. Но никто ничего так и не сделал. Было не очень приятно.

В этом году я хочу попробовать еще раз. Посмотрим, что получится, у нас есть очень классная песня "Про що мовчить моє серце", с очень хорошими аранжировками. На YouTube она собрала уже более 100 тыс. прослушиваний, я читаю все комментарии, очень приятно, что она многим понравилась.

- Вы как-то упоминали, что "Евровидение" часто несправедливо к артистам. Что имели в виду?

- Вот это и имел в виду. Поймите, я очень люблю Украину, стараюсь, и мне кажется, что можно было бы дать мне шанс. Украина не хочет быть с Россией, стремится в Европу, и это правильно. Я бы мог этому тоже посодействовать. Это будет классно, я ведь первый француз, кто готов делать все это для Украины: альбом на украинском, туры по стране, "Евровидение". Вы знаете много таких французов?

- Нет (пожимаю плечами), не знаю.

- Ну вот. А я ведь могу! Песня классная, все классно, а группы одни и те же пробуются на конкурс. Просто надо пробовать что-то новое, столько талантов Украине.

- Также вы упоминали, что конкурс из года в год деградирует. В каком плане?

- Ну, прежде всего, как по мне, то комиссия должна состоять не из трех человек, отбор должен быть серьезный. "Евровидение" - это конкурс лучших певцов Европы. А сегодня это что? Для меня "Евровидение" - не шутка. Это важно, нужно, это очень интересно. Мы же видим сегодня очень сильную его деградацию, видим все больше песен, как у Израиля в этом году. Ну это же шутка.

Это как… (задумался, щелкает пальцами, не может вспомнить). Дольче Габбана! (обращается к менеджеру, тот подсказывает - Верка Сердючка) Верка Сердючка! Как Данилко! Он очень классный, выступает очень круто, но я смотрю на него и вижу, что в душе ему хочется быть серьезным певцом. Потому мне не совсем понятно, что он там в жюри комментирует, он ведь не певец. Ну как продюсер разве что…

- Ну а MELOVIN в этом году вам понравился?

- Да, MELOVIN мне нравится. Я не фанат, но с удовольствием слушал. Потому что если взять, к примеру, ALEKSEEV’а, он ведь тоже из Украины, но уровень совершенно не тот. MELOVIN - хороший певец, все ноты вытянул, образ вампира выглядел очень интересно, этот глаз его… и песня. Вот это был формат "Евровидения".

- Что ж, давайте подводить итоги. Пара коротких вопросов напоследок. Борщ со сметаной или без?

- Ммм… сметана (смеется).

- Вареники с картошкой или капустой?

- С картошкой.

- Опишите украинцев тремя словами.

- Душа, кохання… гарно (улыбается).

- К вам это применимо?

- Да, конечно.

- Чему хотелось бы еще научить украинцев?

- Та вроде ничего такого. Все вполне хорошо. Конечно, война есть. Без нее все будет еще лучше.

- Каким видите будущее Украины?

- Мир и любовь.