Финалисты Нацотбора на ''Евровидение-2018'' объявили о распаде: что произошло

Украинская группа The Erised, участники и финалисты Национального отбора на "Евровидение-2018" заявили о распаде.

Соответствующая новость появилась на Facebook-странице коллектива 2 января. Что стало причиной такого решения, музыканты не указали, лишь поблагодарили фанов за поддержку. При этом, как стало известно ранее, внутри The Erised еще весной 2018 года произошел конфликт. OBOZREVATEL вспомнил, что об этом известно.

Слева-направо: Александр Люлякин (барабаны), Соня Сухорукова (вокал), Даниил Марин (клавиши) Фото: facebook.com

В феврале 2018 года, в преддверии Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" вдруг стало известно, что группа-участник The Erised, которая состояла ранее из четырех человек, выступит как трио (Соня Сухорукова (вокал), Даниил Марин (клавиши) и Александр Люлякин (барабаны). Из состава по неизвестным на тот момент причинам вышел гитарист Игорь Кириленко.

Позже стало известно, что музыкант выехал в Лос-Анджелес (США), где проживает по сегодняшний день. Насколько известно, Кириленко сотрудничает с проектом LOBODA украинской поп-дивы Светланы Лободы, а также играет в составе The Gitas - группы Саши Чемерова, ранее лидера формации "Димна Суміш".

Игорь Кириленко Фото: Вадим Уважный

В марте 2018-го музыканты The Erised дали большое интервью порталу Karabas.Live, в котором рассказали о конфликте внутри группы. Суть его заключалась в том, что Игорь Кириленко якобы уехал в США на ПМЖ, однако позже, когда The Erised объявили себя трио, гитарист возмутился такому повороту, заявил о своих правах на группу и запретил исполнение песен, в написании которых он принимал участие.

"Из-за его внезапного отъезда на пресс-конференции (Национального отбора на "Евровидение" - Ред.) перед конкурсом нам пришлось заявить, что The Erised будут выступать втроем. После этого Игорь связался с нами и стал обвинять нас в том, что мы его "сливаем", - рассказал Даниил Марин.

Гитарист якобы утверждал, что состав The Erised покинул лишь временно, и только из-за отъезда за границу "по семейным обстоятельствам". Позже выяснилось, что жена Игоря Кириленко в США родила ребенка.

"И тут оказалось, что изначально он планировал возвращаться в Украину через три месяца. Хотя сперва говорил, что уезжает в Лос-Анджелес на ПМЖ", - добавила солистка Соня Сухорукова.

По словам вокалистки, участники группы никогда не были против параллельного участия Игоря Кириленко в других коллективах, однако были очень раздосадованы, когда гитарист заявил, что его "слили".

"Игорь всегда был фанатом "Димної Суміші", поэтому я посоветовал ему познакомиться с Сашей Чемеровым в Лос-Анджелесе. Никто из нас не против участия Игоря в других проектах. Но зачем обвинять нас в том, что мы его "слили", если он "слился" сам?" - продолжил Александр Люлякин.

Оставшись в США после рождения ребенка, Игорь Кириленко подал заявку на регистрацию торговой марки The Erised с целью получения прав на группу. Об этом, как утверждала в интервью Сухорукова, коллег музыкант не известил.

The Erised в полном составе Фото: Вадим Уважный

"Знал только я. Но тогда я доверял Игорю и решил, что он хочет сделать доброе дело для группы. В итоге после отъезда он разослал письмо нам и организаторам концертов, в котором утверждал, что все авторские права на использование бренда и песен The Erised принадлежат ему. И добавлял, что в данный момент группа поставлена на паузу, но вскоре вернется с новыми песнями и под новым названием", - вспомнил Даниил Марин.

После этого, подчеркнула Сухорукова, Кириленко потребовал от группы $10 000 за использование бренда и 35% от дальнейшей прибыли уже известного на западе коллектива The Erised. На это, как указала вокалистка, гитарист "не имеет никакого морального права".

Новости Костя Боровский снял на пленку новую фотосессию для The Erised

На момент общения с журналистами участники The Erised отмечали, что планируют стараться решить этот вопрос внутри группы и не доводить конфликт до суда. Что же касается вероятности возвращения Игоря Кириленко в состав, этот вариант Александр Люлякин называл невозможным. Желания воссоединиться, по его словам, не выражал сам гитарист.

Тогда же журналисты пообщались и с Игорем Кириленко, который назвал информацию своих бывших коллег недостоверной. Как утверждал музыкант, отъезд в США действительно был временной необходимостью, и на тот момент он якобы даже успел купить билеты назад в Украину.

"В итоге ребята удалили меня из друзей в соцсетях, поменяли пароли где только можно и перестали выходить со мной на связь. Когда я спросил у Сони, что происходит, она ответила: "Ты сделал свой выбор", - пояснил он.

Игорь Кириленко Фото: karabas.live

Ложными Кириленко назвал и заявления Сухоруковой о его авторских требованиях. Что же касается регистрации группы на свое имя, это гитарист якобы сделал еще до конфликта внутри The Erised, более того, все остальные участники были с этим согласны.

"Мои авторские претензии касаются только тех песен, в создании которых я принимал участие. Таких в репертуаре группы насчитывается 23. И поскольку я уже не являюсь участником The Erised, считаю, что исполнять песни с моим авторством с их стороны будет нечестно", - добавлял он.

В итоге поступок бывших коллег Кириленко назвал "предательством" и подтвердил, что не вернется в The Erised.

"Нет, это невозможно. Я считаю поступок участников коллектива предательством. До сих пор не понимаю, почему меня выгнали из группы", - подчеркнул он.

На запрос OBOZREVATEL о распаде группы представители и бывшие коллеги музыкантов не ответили. На данном этапе можно предположить, что конфликт внутри The Erised так и не был разрешен. Факт остается фактом, коллектив прекратила свое существование.