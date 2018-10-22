''Фальшивая и зависит от лжи'': французский олигарх рассказал о российской телезвезде

Бывший парень скандальной российской актрисы, экс-участницы телешоу "Дом-2" Виктории Бони - французский миллиардер Пьер Андюран отрицает, что платил девушке за имитацию отношений.

Об этом мужчина рассказал в комментарии российскому изданию Super.

"Я никогда бы не стал извлекать выгоду из связи с такой женщиной как Виктория Боня. Я не платил ей за рекламу наших отношений и за привлечение внимания к нашей паре. Я просил, чтобы она не говорила обо мне, моей дочери, о нас. Я честный человек и не нуждаюсь во внимании людей, которых не знаю. Наоборот, чем меньше мой бизнес привлекает внимания, тем лучше", - рассказал Андюран.

Мужчина искренне не понимает, почему Боня придумывает подобные истории и считает, что будет выглядеть пристойно, говоря, что находится в отношениях за деньги.

"Это было бы хуже, чем отношение с проституткой. К сожалению, Виктория зависима от своей лжи, она фальшивый человек. Я понял это благодаря нескольким событиям, поэтому решил не сообщать об этом, а просто прекратить наши отношения", - отметил Пьер.

По его словам, Боня пытается выглядеть богатой, но на самом деле денег у нее нет.

"Виктория больше не живет в моей вилле, она оставалась там в течение нескольких месяцев, а теперь перебралась в квартиру. Я платил арендную плату за нее в течение года, чтобы ей было где жить. Несмотря на то, что она хочет казаться богатой, у нее нет денег, чтобы заплатить за квартиру для себя и дочери", — рассказал Андюран.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктория Боня признала, что ее отношения с олигархом Пьером Андюраном были фиктивными и он заплатил ей за них полмиллиона долларов.