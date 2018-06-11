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"Евровидение-2019": назван окончательный список городов-претендентов на проведение конкурса

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Израильское правительство определило окончательный список городов, где может пройти международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

Так, за право провести одно из известнейших музыкальных соревнований будут бороться Иерусалим, столица государства Тель-Авив, курортный город Эйлат и главный город-порт Хайфа. Помимо этого, правительство уточнило, что не будет вмешиваться в процесс определения места проведения "Евровидения", пишет The Times of Israel.

Власти приняли решение не влиять на конечный выбор населенного пункта для музыкального мероприятия, в первую очередь, из-за опасений, что министры навредят "Евровидению", настаивая на его проведении в Иерусалиме.

"Евровидение-2019"

grodnonews.by

В правительстве решили оставить все переговоры по вопросам организации конкурса израильскому общественному вещателю Kan.

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Ранее местные политики настаивали на том, что местом проведения конкурса должна быть столица, несмотря на то, что в таком случае некоторые страны или артисты могут отказаться от участия в "Евровидении" в связи с его политизацией.

Международное сообщество не признает Иерусалим столицей Израиля. Статус города должен быть определен через соглашение между Израилем и Палестиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль будет принимать "Евровидение-2019" после победы своей конкурсантки Нетты Барзилай в Португалии. Изначально сообщение о том, что песенный конкурс состоится именно в Иерусалиме, опубликовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако проведение мероприятия именно там не является обязательным условием. Ранее организаторы "Евровидения" попросили гостей песенного конкурса в следующем году не спешить с покупкой билетов на мероприятие. Причиной оказался неоднозначный статус Иерусалима, в котором запланировано проведение концертов.

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Тема
Евровидение-2019
Место
Израиль
Объект
Евровидение
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