"Это прекрасно": украинский певец рассказал о выступлениях в России

Известный украинский певец Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, признался, что его регулярно приглашают с концертами в Россию на закрытые вечеринки.

Чаще всего Верку Сердючку приглашают на корпоративы, юбилеи и свадьбы. Об этом артист рассказал в интервью российскому изданию "СтарХит".

"Они (приглашения, - ред.) всегда есть. Когда я говорил, что не зовут, имел в виду какие-то публичные акции. Но и к корпоративам я не отношусь как к чему-то простому. Ведь что такое юбилей или свадьба? Это разные компании. Многие гости даже не знакомы между собой. Но когда ты делаешь так, что они танцуют все вместе, – это прекрасно. Самое важное ведь – объединение. Поэтому Сердючка – звезда корпоративов", - рассказал Данилко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Верка Сердючка празднует 2 октября свой 45-ий день рождения в Черногории. По многолетней традиции артист отмечает праздник за границей, взяв себе в компанию только "маму" Верки Сердючки – актрису Инну Белоконь.