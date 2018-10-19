МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Это конец, с*ка!'' Участница ''Х-Фактора'' со сцены заявила о насилии мужа

214тЧитать материал на украинском

Украинская певица Сюзанна Варнина (Абдулла), которая была участницей одного из сезонов вокального проекта "Х-Фактор", во время выступления прямо со сцены заявила о том, что является жертвой домашнего насилия со стороны своего супруга.

Молодая исполнительница выступает в дуэте со своим мужем Романом Варниным, лидером группы "Мальбэк". Во время концерта коллектива она взяла у Романа из рук микрофон и рассказала публике о том, что супруг ее избивает и она разводится с ним. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Сюзанна отметила: из-за побоев постоянно плачет, добавив, что таким образом она публично разрывает отношения с мужем.

Мальбэк и Сюзанна

Мальбэк и Сюзанна

ТНТ Music

Новости
Развод Ани Лорак: подруга мужа звезды раскрыла подробности

"Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэка и Сюзанны. Это конец отношений, это конец, с*ка", - высказалась девушка.

После этого вокалистка начала материться, срываясь на крик, а затем бросила микрофон на сцену. Ее супруг никак не отреагировал на происходящее.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика (видео 18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, советская и российская актриса Наталья Андрейченко, наиболее известная по роли Мэри Поппинс, рассказала, как стала жертвой жестокого насилия.

Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Тема
Х-Фактор Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
58
16
Смешно
11
Интересно
62
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
ЧТО ОНИ КУРЯТ . БЫДЛО
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Луговской Николай
Луговской Николай
Попова Ольга, и курят,и пьют!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги