''Это конец, с*ка!'' Участница ''Х-Фактора'' со сцены заявила о насилии мужа

Украинская певица Сюзанна Варнина (Абдулла), которая была участницей одного из сезонов вокального проекта "Х-Фактор", во время выступления прямо со сцены заявила о том, что является жертвой домашнего насилия со стороны своего супруга.

Молодая исполнительница выступает в дуэте со своим мужем Романом Варниным, лидером группы "Мальбэк". Во время концерта коллектива она взяла у Романа из рук микрофон и рассказала публике о том, что супруг ее избивает и она разводится с ним. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Сюзанна отметила: из-за побоев постоянно плачет, добавив, что таким образом она публично разрывает отношения с мужем.

Мальбэк и Сюзанна ТНТ Music

"Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэка и Сюзанны. Это конец отношений, это конец, с*ка", - высказалась девушка.

После этого вокалистка начала материться, срываясь на крик, а затем бросила микрофон на сцену. Ее супруг никак не отреагировал на происходящее.

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