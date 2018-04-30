Еще в 90-х умышленно слили украинское, чтобы завезти российское – Ирма Витовская

С украинской актрисой Ирмой Витовской мы договорились о встрече в Молодом театре незадолго до начала представления. Однако, приехав на место, я узнал, что автомобиль артистки сломался, и она добирается в центр на метро.

В тесной, но уютной гримерке, не имея много времени в запасе, мы буквально сразу перешли к важнейшим вопросам. Почему интервью украинских артистов в последнее время не обходят стороной политику и действительно в Украине возвращается мода на российских актеров. Эти и другие темы в первой части беседы "Обозревателя" с Ирмой Витовской.

Фото: facebook.com

- Значит по дороге в театр с вами случилось такое вот происшествие, и вы должны были добираться на метро.

- Да, которое для меня очень редкое явление (улыбается).

- Не пользуетесь?

- Нет, я иногда даже забываю где точно переход. Я не ханжа какая-то, просто очень люблю машины. Все с собой, все баулы. Сегодня вот с рюкзаком в театр пришла.

- Как считаете, правду говорят, что в метро можно увидеть реальную картину происходящего в обществе?

- Вы знаете, я старалась не смотреть вокруг, чтобы к себе не привлекать внимание. Я в очках, вся в телефоне, в гаджетах. Пыталась избежать фотосъемок...

- Не любите фотографироваться? Или это отвлекает?

- Когда есть возможность, время и настроение, почему бы нет. Бывает иногда совершенно чем-то другим внутри загружен, и вы просто не готовы, но в большинстве случаев я не отказываю. Мне кажется, что по мне сразу видно, что ко мне не надо подходить (смеется).

Фото: vgoru.org

- Ирма, у нас не так много времени сегодня, оставил самые важные вопросы, в целом они построены на определенных наблюдениях за обществом, за тем, что в последнее время происходит в стране. Одно из ваших последних интервью получилось более политическим. Скажем, о культуре говорили уже во вторую очередь...

- Нет уже сил о них говорить, и о культуре, и политике. В последнее время я постоянно где-то присутствую, и мы только и говорим о том, что надо изменить и как мы развиваемся.

- Эти темы действительно как-то сами по себе всплывают и разговоры возвращаются к политике. Как вам вообще эта ситуация, что политика занимает сегодня такую позицию?

- Политика в культуре сейчас очень отображается потому что Украина нуждается в изменениях и реформах в культуре. В очень мощных изменений на основе законодательства, которое у нас, к сожалению, еще преимущественно с 90-х годов. Оно не является уже актуальным относительно современных запросов и того, как Украина хотела бы себя представлять в мире. Оно не дает развиваться очень многим направлениям культуры, например, негосударственному сектору.

Я возглавляю по театру негосударственный сектор при Национальном союзе театральных деятелей, вот здесь очень важно провести аудит, нужно сделать помещения, нужно сделать медийные центры, нужен механизм сотрудничества государственного и негосударственного сектора, возможность грандов, возможность претендовать на государственные бюджетные средства... Проектов, которые могут достойно представлять Украину на международном уровне, очень много, и не все они есть в бюджете.

- Конечно, все между собой связано.

- Да, и поэтому политика, хотите вы этого или нет, когда вы имеете отношение к законодательству, вы имеете отношение к политике.

Фото: aktory.top

- Когда наблюдаю за реакцией на подыбные интервью артистов, есть два варианта: "Кто они такие, чтобы говорить о Донбассе и Крыме, пусть играют в кино", или же критикуют, что артист наоборот "вне политики". Где же золотая середина в этой ситуации?

- Я не скажу, что это политика, это скорее гражданская позиция. И она не обязательно относится к политике. Заявления, которые ты делаешь, они на уровне каких-то политических месседжей, но ты делаешь их как гражданин, ты сам дошел к этой позиции.

Я не могу говорить, как работать с Донбассом, для этого есть специалисты. Но я могу сказать, то что я вижу, что проблема Донбасса с моей точки зрения, как представителя культуры, в том, что этот регион долгое время был лишен культурных посылов, с которыми развивалась Украина. И это создало конфликтную ситуацию между гражданами этого региона и гражданами остальной части Украины.

А эта изоляция региона, как я подозреваю, не без элит того времени состоялась. Им было удобно, ведь это большой регион, избиратели должны выбирать по тем методам, которые им предлагали, и любая информация против них была не в пользу, потому что люди начинали бы думать, слышать, интересоваться, и это так же было бы проблемой.

- Это же как-то говорил Сергей Притула, который отметил тогда, что-то с Крымом и Донбассом Украина фактически пожинает сегодня плоды своего культурного бездействия по отношению к этим регионам.

- И отсутствия культурной политики, отсутствия образовательной политики. А сильная нация - это сильный дух, а дух формирует культуру. Этот дух творит сильную экономику. Ослабление экономики происходит не только потому, что у нас коррумпированная страна - это так же и отсутствие воспитания личности, которая может брать на себя ответственность. Но видите, не все люди могут создавать что-то, некоторые полагаются на государство, и это проблемы селекции, когда государство является таким монополистом, грантом, как советская система.

Фото: facebook.com

- Вы активный пользователь Фейсбук, вас читают сегодня более 17 тыс. пользователей...

- Я за этим так не слежу, вижу, что добавляются. Знаете, Фейсбук иногда превращается в какую-то кабинку для исповеди. Иногда есть необходимость поделиться своим анализом той или иной темы. Мне интересно делать какие-то социальные посты, которые бы призывали к социуму: экология, темы больных детей, или Сирия - она ​​не может быть какой-то далекой трагедией.

- Как относитесь к дискуссиям, критике в сети? Следите?

- Чаще это какие-то боты, а люди с иной позицией поудалялись. Но Майданом, как видите, общество четко выбрало свои направления, как оно видит будущее Украины. Единственное, когда очень такие важные вещи происходят и ты к ним причастен, например, когда мы продвигали квоты для игрового формата, и я была одна из передовых на этом поле борьбы, то мне писали угрозы, оскорбления. Преимущественно из России.

- Связанные как-то с работой?

- Просто унизительные всевозможные вещи. Ну и бывает, что наша пресса любит поиграть, когда ты говоришь одну фразу, ее можно перекрутить, и дать так, чтобы люди шли на этот скандал. Так много получилось новостей, что Ирма Витовская против русского языка (улыбается).

Я вообще никогда не говорила, что я против какого-то языка. Я имела в виду, что я за украиноязычный контент, за его увеличение. Что русскоязычный контент сейчас доминирует против всякой логики в Украине. Как это представляют россиянам или на Востоке? Не говорят ведь о том, что украинцы были русифицированы и получали этот опыт поколениями.

Украинский язык был репрессирован, собственно, это такая приобретенная история русскоязычности украинцев, а этнических русских не так много в Украине по сравнению с русскоязычными украинцами.

Фото: vgoru.org

- Одна из новостей, которую вы недавно прокомментировали на своей странице в Фейсбук о том, что в Украине якобы возвращается мода на актеров из России. Вы указали, что "так всегда".

- Да, это было интервью Олега Примогенова. Просто об этом не только я, но и мои коллеги говорят. Публично якобы нет, но на самом деле все делается так, будто ничего не изменилось. Я не хочу призывать к каким-то моральным вещам тех, кто управляет этими процессами, их мотивация понятна, им нужны деньги.

На самом деле российский рынок очень большой, и его потеря - очень большой удар, возможно, даже на грани риска. И времени мало для того, чтобы найти партнеров на Западе, над этим надо много работать, хотя 2017-й показал насколько мы продвинулись.

Но на самом деле, если вы заметили, каналы не могут потянуть столько украиноязычной продукции, потому что у нас рекламный рынок достаточно маленький, а это экономическое состояние общества. То есть российский даже до войні миллиардный рынок был, польский миллиардный, а Украине очень долго к этому идти. Но если российский за счет своих возможностей, того, чем он владеет, то польский - за счет экономического благосостояния поляков. У украинцев и экономического нет. Так что без долевого участия государства украинские каналы не обойдутся, чтобы запустить эту машину, и мы только дальше оттянем умение украинцев принимать украиноязычный продукт.

Обычно он может быть слабым, он может быть несовершенным, но на всем надо учиться и с чего-то начинать. Я помню дубляж очень долго не воспринимался, но потом... Поверьте мне, будет появляться больше и больше, и все будет становиться лучше.

- Роман Балаян как-то вспоминал такой нюанс, что в Украине просто отсутствует прокат, поэтому украинцы и рассчитывают на Россию. Или это не совсем так?

- Сейчас мы говорили о телевидении, что же касается кинотеатров, у нас их действительно очень мало. Кажется, всего 180 площадок, может и меньше. В маленьких районных городах залы вообще не соответствуют никаким стандартам. Также у нас большой процент сельского населения, абсолютно никто не будет ездить на премьеры в города.

Конечно, нам нужно больше кинотеатров, и нужна договоренность с владельцами, чтобы часы, которые они дают украинскому кино, были не утренними, а чтобы люди могли посмотреть их и в выходные. Здесь еще одна конфликтная история - квотирование на демонстрацию фильмов. Хотя проблем много, вспомните, 20 лет мы ничего не делали.

Вспомните и то, что в начале 90-х было кино, на Довженко снимали и Укртелефильм снимал: "Преступление со всеми неизвестными", "Остров любви" - в то время это были очень хорошие картины и сериалы. Но мне кажется, что все это умышленно, политически слили для того, чтобы завезти российское.

Фото: facebook.com

- "Мы прогибаемся и неизвестно, когда это закончится", - вспомнил в том же интервью Примогенов.

- А это уже вопрос к продюсерам площадок, насколько они хотят отстаивать свою квоту украинских актеров, какое их субъективное отношение к своим актерам. То есть если я гражданин и у меня такие правила игры, мне дает средства другая страна, они требуют определенную квоту для своих актеров, у них есть райдеры, то почему я должен своих так презирать?

Это вопрос морали, даже если вы на своих менее даете, потому что украинцам платят меньше, гонорары меньше, то хотя бы человеческое отношение должно быть, равные условия. Это было всегда, особенно для актеров, которые только начинают и не являются звездами.

Вторую часть интервью с Ирмой Витовской читайте вскоре на "Обозревателе".