Элджей сделал предложение? Ивлеева удивила кольцом на безымянном пальце

Скандальная российская звезда, ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева показала кольцо на безымянном пальце.

Так, Ивлеева появилась в своем AGENTSHOW 2.0 с кольцом, напоминающим обручальное. Фанаты сразу же предположили, что Ивлеевой сделал предложение ее молодой человек, российский рэпер Элджей, с которым она встречается с июня 2018 года. Выпуск шоу, в котором Анастасия засветилась со знаковым украшением, опубликован на YouTube.

Сама Ивлеева никаких заявлений по поводу того, собирается ли она замуж за Элджея, не делала. Телеведущая предпочитает скрывать детали личной жизни, Элджей также ситуацию не прокомментировал.

Элджей и Настя Ивлеева spletnik.ru

Скриншот из видео (YouTube)

Скриншот из видео (YouTube)

Внимательные фанаты, заметив кольцо на безымянном пальце у Ивлеевой, сразу же акцентировали на этом внимание. Некоторые из них уже поздравили ведущую с грядущей свадьбой.

Ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Отметим, что до этого въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой. Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на экс-ведущую популярного тревел-шоу "Орел и Решка", инста-блогершу Анастасию Ивлееву в России подали в суд. Вероятная причина иска заключается в скандальном интервью, которое ранее Ивлеева дала журналисту Юрию Дудю (артистка в матерной форме ответила на вопрос о Владимире Путине). Дудь также стал фигурантом дела. От звезд потребовали денежную компенсацию в размере 50 млн рублей.

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