''Его нельзя было показывать'': звезда ТВ рассказала о Задорнове перед смертью

Российская телеведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая рассказала в программе "Судьба человека" о последних днях жизни сатирика Михаила Задорнова, который скончался в ноябре 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как пишет TopNews, цитируя знаменитость, она планировала пригласить сатирика в собственную программу, однако увидев лично, поняла, что показывать его телезрителям нельзя.

Регина Дубовицкая и Михаил Задорнов Фото: utro.ru

"Я когда его увидела, поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя уже и пригласила. Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя", – отметила она, уточнив, что тот момент в ней жила последняя надежда на восстановление сатирика.

Хирургическое вмешательство перенесли по графику, и артист не смог приехать на съемки. Задорнов и Дубовицкая договорились созвониться после операции. Так и произошло - артист рассказал, что все прошло успешно, однако уже через два дня у него случился инсульт.

"Я его знала жизнерадостным человеком", - подытожила она.

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