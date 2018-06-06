Дорофеева станет звездой нового фильма "95 квартала"

Студия "Квартал 95" занялась съемкой нового фильма - романтической комедии "Я, ты, он, она" с одной из самых популярных украинских звезд в главной роли.

В картине одну из ведущих ролей сыграет популярная певица,солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, а а компанию ей составят актеры "95 Квартала" Евгений Кошевой и Владимир Зеленский. Об этом Зеленский написал в своем аккаунте в Instagram.

"Я, ты, он, она. Начало", - написал Владимир в социальной сети. что позволило поклонникам "Квартала" узнать, что съемки новой картины стартовали.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 5 Июн 2018 в 11:49 PDT

В комментариях к записи фолловеры Зеленского также спросили, почему на главную роль пригласили Дорофееву, а не ее "коллегу по цеху" Настю Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" придумала и запустила в производство новый масштабный развлекательный телепроект "Женский Квартал".