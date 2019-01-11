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''Добрый вечер, идите на **й'': еще один комик идет в президенты. Видео (18+)

4.4тЧитать материал на украинском

Украинский комик Бампер в юмористическом шоу разыграл сцену с выдвижением на выборы президента Украины.

Соответствующее юмористическое видео опубликовано в YouTube-канале Bamper. tv, где повествуется о том, как он со своим напарником Сусом пришли насевать (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Согласно сюжету, они пришли к Дине Васильевной, которая послушала, как они поют, и пригласила выпить чай. В ходе разговора она спросила у Бампера, почему тот не хочет идти в президенты.

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"Этих кандидатов, как презервативов, куда еще я полезу", – ответил он, однако женщина не сдавалась и взяла его на спор.

''Добрый вечер, идите на **й'': еще один комик идет в президенты. Видео (18+)

скриншот

Напарнику пришлось посодействовать, разбив руки, на что Бампер после ухода из гостей начал его ругать.

"Какой б*дь президент?! У меня даже галстука нет, и костюма. Что дети будут учить?! Речь президента: "Добрый вечер. Все на х*й". Вот так все, вот это выступление, все поздравление на новый год, бл*дь", – ругался Бампер.

Он также рассказал, что после такого ему даже сон вещий снился, в котором стреляли с пулемета "бесконечными патронами".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1" Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

  • В сети на решение шоумена отреагировали неоднозначно: часть украинцев поддержала Зеленского и выразила готовность проголосовать за его кандидатуру. Другие же прокомментировали заявление крайне негативно.

  • В ответ украинский юморист и телеведущий Сергей Притула записал короткое видеообращение, потроллив коллегу.

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Место
Украина
Теги
шоу-бизнесвыборы в Украине
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CARGO 100
CARGO 100
"... еще один комик идет в президенты." Да у вас они все кандидаты в президенты, может только кроме Зеленского ...
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