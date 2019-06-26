"До слез и мурашек": итальянец взорвал сеть исполнением хита "Скрябина" о маме

Итальянский певец Альфонсо Оливер перепел знаменитую песню украинского исполнителя Кузьмы Скрябина "Мам", чем привел в восторг пользователей сети со всего мира

Текст песни Альфонсо перевел на итальянский язык. Чувственный ролик исполнитель опубликовал на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца. Также вы можете принять участие в опросе).

В клипе итальянца снялась его мать, а сюжет частично воссоздал оригинальное видео к песне.

Кадр из клипа MAMMA Альфонсо Оливера YouTube (скриншот из видео)

Пользователи сети бурно отреагировали на работу Оливера. В комментариях под роликом многие из них восхитились исполнением, а также отметили, что "музыка Кузьмы объединяет народы, а значит – будет жить вечно".

"Не зря говорят, что украинский язык по мелодичности занимает второе место в мире, после итальянского, а эта песня на обоих языках является непревзойденной. Очень красиво и необычно", – написали в комментариях.

"Чувствую гордость от того, что итальянцы перепевают украинских исполнителей. Кузьма живой пока поют его песни! Светлая ему память!" – добавили пользователи.

Также они поблагодарили итальянского певца за то, что тот столь уважительно относится к украинской культуре.

Кузьма Скрябин, кадр из клипа "Мам" YouTube (скриншот из видео)

С момента публикации ролика его просмотрели почти полмиллиона пользователей, а также он собрал более 7 тысяч лайков.

Кадр из клипа MAMMA Альфонсо Оливера YouTube (скриншот из видео)

Отметим, Альфонсо Оливер – известный итальянский певец и композитор, который уже более года живет и работает во Львове. Он начал перепевать известные украинские песни на итальянском, среди которых культовые композиции "Ніч яка місячна", "Червона рута", рок-хиты знаменитой группы Океан Ельзи и другие.

Кадр из клипа MAMMA Альфонсо Оливера YouTube (скриншот из видео)

Видео оригинальной версии песни "Мам" в исполнении Кузьмы Скрябина:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, трагически погиб в 2015 году. 2 февраля автомобиль артиста попал в ДТП: его внедорожник столкнулся с молоковозом, в результате полученных травм Кузьма умер на месте события. Инцидент произошел в Днепропетровской области.

В автомобиле с Кузьмой находилась еще одна пассажирка, бывший арт-директор группы "Скрябін" Ольга Любченко, которая выжила после ДТП. Только спустя три года после трагедии она решилась впервые прокомментировать страшный инцидент.

Похоронили Андрея Кузьменко 5 февраля на Брюховицком кладбище вблизи Львова.

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