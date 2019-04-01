Девушка Джеймса Бонда: умерла известная британская актриса из "бондианы"

Британская актриса Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в одном из фильмов "бондианы", умерла на 78 году жизни.
Лента про агента 007 "Голдфингер" с ее участием вышла на экраны в 1964 году. В главной роли тогда снялся актер Шон Коннери. О смерти Тани Мале сообщило издание Mirror.
"Нам очень горестно слышать о смерти Тани Мале, сыгравшей Тилли Мастерсон в "Голдфингере". В это грустное время мы мысленно с ее семьей и друзьями", – сообщили представители актрисы.
Таня Мале
Cosmopolitan
О причинах смерти и других подробностях случившегося пока неизвестно.
Таня Мале
Mirror
Напомним, что актриса Таня Мале родилась в 1941 году в Англии. Она начала сниматься в 16 лет в качестве модели. Популярностью пользовалась в 1950-1960-х годах. Несмотря на феноменальный успех фильма "Голдфингер", который принес громкую славу Мале, он остался единственным крупным проектом с ее участием.
Таня Мале
Mirror
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 90-м году жизни скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по ролям в фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.
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