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Девушка Джеймса Бонда: умерла известная британская актриса из "бондианы"

1.7тЧитать материал на украинском

Британская актриса Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в одном из фильмов "бондианы", умерла на 78 году жизни.

Лента про агента 007 "Голдфингер" с ее участием вышла на экраны в 1964 году. В главной роли тогда снялся актер Шон Коннери. О смерти Тани Мале сообщило издание Mirror.

"Нам очень горестно слышать о смерти Тани Мале, сыгравшей Тилли Мастерсон в "Голдфингере". В это грустное время мы мысленно с ее семьей и друзьями", – сообщили представители актрисы.

Таня Мале

Таня Мале

Cosmopolitan

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О причинах смерти и других подробностях случившегося пока неизвестно.

Таня Мале

Таня Мале

Mirror

Напомним, что актриса Таня Мале родилась в 1941 году в Англии. Она начала сниматься в 16 лет в качестве модели. Популярностью пользовалась в 1950-1960-х годах. Несмотря на феноменальный успех фильма "Голдфингер", который принес громкую славу Мале, он остался единственным крупным проектом с ее участием.

Таня Мале

Таня Мале

Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 90-м году жизни скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по ролям в фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

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Тема
новости мира
Тег
Джеймс Бонд
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