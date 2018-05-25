Детское "Евровидение-2018": когда и где состоится конкурс

Международный песенный конкурс детское "Евровидение-2018" пройдет в столице Беларуси Минске.

Мероприятие состоится в спортивном комплексе "Минск-Арена", который уже принимал песенный форум в 2010 году. Об этом сообщил национальный организатор конкурса Белтелерадиокомпания.

"Минск-Арена" Sputnik Беларусь

Конкурс назначен на 25 ноября 2018 года. На данный момент Белтелерадиокомпания проводит подготовку к конкурсу. В медиахолдинге разрабатывается социальная программа для участников, в ближайших планах – кастинг ведущих шоу и набор волонтеров.

Для конкурса уже выбрали слоган "Зажигай" и логотип "Звезда", который символизирует белорусский орнамент из звуковых волн.

Белтелерадиокомпания

Отметим, что детское "Евровидение" существует с 2003 года. В конкурсе могут принимать участие дети от 9 до 14 лет.

Украина принимала участие в шоу двенадцать раз. В 2009 году конкурс проходил в Киеве, во Дворце спорта, а в 2013 году конкурс проходил в Дворце "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2012 году детское "Евровидение" выиграла 10-летняя представительница Украины Анастасия Петрик.