День Киева-2019: как украинские звезды покоряли столицу

Ко Дню Киева, который в украинской столице отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая, украинские артисты рассказали истории о том, как им удалось покорить главный мегаполис страны.

В частности, рассказами поделились главные герои нового сериала на канале 1+1 "Великі Вуйки", который станет продолжением культовой истории "Останній москаль". Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба телеканала.

Знаменитые актеры Владимир Горянский, Владимир Николаенко, Назар Заднепровский, а также артист и телеведущий Юрий Горбунов вспомнили свои первые впечатления от покорения столицы.

Украинские актеры Пресс-служба 1+1

Так, Юрий Горбунов покорял столицу дважды. Окончательно в Киев переехал в конце 90-х, а впервые познакомился с городом еще в советские времена, когда поступил в театральный институт.

Юрий Горбунов Пресс-служба 1+1

"Первый конфуз произошел прямо на вокзале. У нас, видимо, на лицах было написано, что мы наивные приезжие. Поэтому, когда мы только вышли из здания вокзала, к нам подошли какие-то ребята и сказали, что в Киеве есть такое правило – если ты в городе впервые, надо купить такие открытки по три рубля. Мы, конечно же, купили, а потом увидели, что их везде продают по две копейки. Поэтому знакомство с Киевом было ярким", – вспомнил Юрий Горбунов.

Переезд Владимира Горянского в Киев был связан с театральной реформой. Известный актер покинул театр в Днепре и отправился в столицу, с которой отношения наладились не сразу – сначала Владимир думал о том, чтобы вернуться назад.

Владимир Горянский Пресс-служба 1+1

"Сначала столица меня разочаровала и даже появлялись мысли о том, чтобы вернуться в Днепр, я работал в маленьком частном театре, спектаклей было немного, и я просто заскучал. И вот как-то гулял по Крещатику и встретил знакомого, который посоветовал не горячиться и все же попробовать свои силы в академическом театре. Я набрался смелости и пошел на прослушивание в Театр драмы и комедии, и вот я уже 30 лет там. Сейчас даже не представляю, как я мог бы жить в другом городе, потому что Киев – мой родной дом. А та ситуация научила меня, что столица – это действительно город больших возможностей, но она любит смелых", – рассказал Владимир Горянский.

В Киевский театральный институт в 1986 году приехал актер Владимир Николаенко:

Владимир Николаенко Пресс-служба 1+1

"Помню, что мне сразу бросились в глаза трубы завода. Я подумал, что вот она, столица – город, который постоянно работает и вдохновенно что-то делает, и я обязательно должен покорить ее и остаться здесь. На самом деле, я обожаю Киев, все его парки, старый Подол, Андреевский спуск, Оболонскую набережную... Это так прекрасно, что в одном городе объединились стихии воды, гор и деревьев".

Назар Заднепровский Пресс-служба 1+1

Актер театра и кино Назар Заднепровский – киевлянин в четвертом поколении, поэтому со столицей он познакомился еще в первые годы своей жизни, о которых до сих пор вспоминает с теплом.

"Киев всегда будет в моем сердце, потому что это город, в котором я родился, и в котором я хочу жить. С детства помню, как мама возила меня в коляске по историческому району Печерская, в Ботаническом саду, Киево-Печерской Лавре, Мариинском парке... Я до сих пор с большим теплом отношусь к этим местам и часто гуляю там. Я видел мир, бывал во многих городах, но все равно хочу жить только в Киеве. Возможно благодаря кино или книгам, которые прославляют американские и европейские города, у нас очень романтическое отношение к ним. Мне хотелось бы, чтобы так же в украинском кино прославлялся Киев. И я думаю, что мы обязательно покажем самые привлекательные места нашей столицы, чтобы киевляне вспомнили о них, а туристы увидели и захотели приехать в мой родной город".

Отметим, на личной странице в Facebook воспоминаниями о том, как покорял столицу, также поделился и президент Украины, ранее известен как шоумен и актер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия, он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен миг, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным", – резюмировал Зеленский.

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