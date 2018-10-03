МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

''Даже Пугачевой далеко'': 72-летняя поп-звезда в полупрозрачном боди произвела фурор

633Читать материал на украинском

72-летняя поп-певица Шер произвела фурор, показавшись на сцене в эпатажном костюме, основным элементом которого стало полупрозрачное боди, расшитое стразами.

Как пишет Daily Mail, кроме боди, концертный костюм певицы состоял также из блестящей накидки и экстравагантного головного убора, который артистка надела на копну рыжих волос.

''Даже Пугачевой далеко'': 72-летняя поп-звезда в полупрозрачном боди произвела фурор

Фото: dailymail.co.uk

Снимки Шер облетели мировые таблоиды, в комментариях к фотографиям пользователи сети восхитились ее смелостью и не по возрасту ярким образом.

Новости
''Моя красотка'': Галкин похвалил Пугачеву в дерзком мини

В Украине и России читатели тут же вспомнили о 69-летней примадонне Алле Пугачевой, которая часто становится героиней подобных новостей.

''Даже Пугачевой далеко'': 72-летняя поп-звезда в полупрозрачном боди произвела фурор

Фото: dailymail.co.uk

''Даже Пугачевой далеко'': 72-летняя поп-звезда в полупрозрачном боди произвела фурор

Фото: dailymail.co.uk

"Даже "постройневшей" Пугачевой далеко, все же 72", - отметили в одном из комментариев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская певица Ирина Билык впервые рассказала, как лишилась волос. Несколько лет артистка скрывала этот факт и даже была вынуждена носить парики.

Персона
Шер
Место
Австралия
Объекты
шоу-бизнесновости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги