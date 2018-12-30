''Данилко - гений, Каменских - мать'': первое интервью с победителями 9 сезона ''Х-фактор''

"Победителем 9 сезона шоу "Х-фактор" становится..." Казалось, эта пауза Андрея Беднякова длилась вечность. Для кого-то это был повод радоваться, кто-то надеялся на другой результат, однако победили в эту субботу подопечные Насти Каменских, харизматичные, юморные ZBS band. Итоги зрительского голосования зал принял очень тепло.

Вскоре после объявления результатов участники группы признались, не могут унять фонтан эмоций и собраться с мыслями, однако же ответили на несколько вопросов OBOZREVATEL. С кем отпразднуют победу, на что потратят свой первый заработанный миллион и как поступили бы, если оказались бы голыми на морозе, подобно героям своей знаковой авторской песни - читайте далее в материале.

- Ребята, с победой. Наверняка здорово отпразднуете, уже придумали как?

- Обязательно отпразднуем! Не знаем пока как именно, но явно в кругу близких людей, компании "Х-фактора", и будем всех-всех благодарить просто бесконечно за то, что они для нас сделали. Вокруг двух человек мотались двести, чтобы номера получались интересными для зрителей, чтобы нам удавалось донести то, что мы хотели сказать каждым таким номером. И за это им огромное спасибо.

- Чувствуете себя хорошо? У вас дрожат руки.

- Честно, ничего сейчас не понимаем, не осознаем. Эмоции просто зашкаливают.

- Вкратце, чего ждать от ZBS band в ближайшее время?

- Будем петь. Петь, выпускать клипы, и они будут очень крутыми.

- Дима Волканов (второй суперфиналист "Х-фактор-9") признавался, что стремиться стать суперзвездой. Как вы относитесь к этому статусу? Хотите стать звездами?

- Ну… (задумались). Скажем так: маємо те, що маємо, будь, що буде (смеются). Главное - работать и делать то, что нам нравится, все еще впереди.

- Хорошо, что в таком случае для вас будет успехом?

- Сложный вопрос… наверное, это когда ты что-то пишешь, и тебя слышат, слушают. Когда тебе говорят о том, что слышат. Вот это и есть самое важное, кажется.

- В своей истории о том, как писался ваш хит "На морозе" вы упомянули, что это была "идея на миллион". Как потратите свой первый заработанный миллион?

- Аааа, да? Так говорили? (смеются) Наверное, все это пойдет на продюсирование, на работу в студии, на запись альбома, на клипы. И обязательно на радость тем, кто за нас голосовал, кто не пожалел несколько гривен.

- История, вошедшая в основу песни "На морозе" - она из жизни?

- Нет, скорее это просто написанная история чьей-то жизни, скажем так.

- Как сами поступали бы в такой ситуации, если оказались бы голыми на морозе у закрытой двери?

- Все было бы в точности, как в песне (смеются). Мы фантазировали в конкретном направлении, понимали, о чем мы пишем.

- Отлично. Короткая игра в ассоциации. Я вам слово, вы мне - то, с чем оно у вас ассоциируется. Итак, шоу-бизнес.

- Потап.

- Тренировочный лагерь.

- Нервы.

- Андрей Данилко.

- Гений.

- Сцена.

- Возможность.

- Настя Каменских.

- Мать.

- Деньги.

- Ресурс.

- Олег Винник.

- Кумир.

- Критика.

- Адекватность.

- Дима Шуров.

- Прекрасен.

- Дружба.

- ZBS Band!

За победу в суперфинале 9 сезона шоу "Х-фактор" также соревновался подопечный Андрея Данилко, самый юный участник этого года Дмитрий Волканов. Читайте подробнее о финалисте и смотрите его лучшие выступления на проекте по ссылке.