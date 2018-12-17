''Дай, Боже, сил'': Пугачева взбудоражила сеть неожиданным заявлением

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева подтвердила слухи о возвращении на сцену. Так, артистка даст юбилейный концерт в честь 70-летия.

Шоу под названием "Алла Пугачева. P.S" состоится в Москве на сцене Кремлевского дворца. Также объявлена дата мероприятия – 17 апреля 2019 года. Об этом Пугачева написала в своем Instagram.

"Дай, Боже, сил мне на этот вечер", – загадочно написала артистка и прикрепила к посту афишу концерта.

Многие поклонники легенды российской эстрады были удивлены новостью, однако, нашлись и те, кто скептически отнесся к заявлению примадонны, и даже посмеялся над ней в комментариях.

"Господи, то приходит, то уходит! У Аллы Борисовны деньги закончились?" – подшутили пользователи сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой – 69-летняя артистка предстала в прозрачном платье, чем вызвала волну споров среди поклонников.

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