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/Шоубиз

''Дай, Боже, сил'': Пугачева взбудоражила сеть неожиданным заявлением

18.4тЧитать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева подтвердила слухи о возвращении на сцену. Так, артистка даст юбилейный концерт в честь 70-летия.

Шоу под названием "Алла Пугачева. P.S" состоится в Москве на сцене Кремлевского дворца. Также объявлена дата мероприятия – 17 апреля 2019 года. Об этом Пугачева написала в своем Instagram.

"Дай, Боже, сил мне на этот вечер", – загадочно написала артистка и прикрепила к посту афишу концерта.

Многие поклонники легенды российской эстрады были удивлены новостью, однако, нашлись и те, кто скептически отнесся к заявлению примадонны, и даже посмеялся над ней в комментариях.

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"Господи, то приходит, то уходит! У Аллы Борисовны деньги закончились?" – подшутили пользователи сети.

''Дай, Боже, сил'': Пугачева взбудоражила сеть неожиданным заявлением

е

''Дай, Боже, сил'': Пугачева взбудоражила сеть неожиданным заявлением

''Дай, Боже, сил'': Пугачева взбудоражила сеть неожиданным заявлением

''Дай, Боже, сил'': Пугачева взбудоражила сеть неожиданным заявлением

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой – 69-летняя артистка предстала в прозрачном платье, чем вызвала волну споров среди поклонников.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алла Пугачева
Тег
Новости России
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
Спешит!
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Si Kal
Si Kal
Шедевральная Женщина!!!!!!
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