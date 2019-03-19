"Чувствую себя русской!" Звезда сериала "Дикий ангел" сделала странное заявление

Знаменитая уругвайская актриса и певица, звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро призналась журналистам, что чувствует себя почти русской, и работать с россиянами ей очень комфортно.

Так, Орейро отметила, что в рамках мирового турне планирует выступить в 13 российских городах, при этом она собрала команду из музыкантов и танцоров из РФ, пишут РИА Новости.

"Я уже была раньше в некоторых городах России – это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, например. В туре я работаю с русской командой, музыкантами и танцорами будут русские. Я чувствую себя почти русской, почему не иметь русскую команду? Мне комфортно..." – заявила Наталия.

Наталия Орейро Сплетник

Артистка отметила, что показалось ей хорошей идей собрать в команду для тура из России, так как турне посвящено космосу, а РФ она считает "космическим государством".

Напомним, Наталия Орейро стала широко известна в восточной Европе, в частности в Украине и России благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел".

Наталия Орейро в сериале "Дикий ангел" АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталия Орейро посвятила России новую песню To Russia with Love ("В Россию с любовью"), записав на нее соответствующий клип в подмосковном городе Балашиха. На кадрах артистка сплясала в кокошнике на фоне ковра.

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