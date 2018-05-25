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ЧМ-2018 в России: опубликована официальная песня

1.2тЧитать новость на украинском

В сети опубликовали официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Композицию исполнили известный актер и обладатель музыкальной премии Grammy Уилл Смит, американец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Аудио было опубликовано на Youtube-канале Ники Джема.

Песня была спродюсирована американским диджеем и композитором Томасом Уэсли Пентцом, известным как Diplo. Композиция называется Live It Up ("Жить по полной").

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К слову, 7 июня будет представлен официальный видеоклип на песню.

Артисты выступят перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли "позорную подготовку" России к ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Уилл Смит
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