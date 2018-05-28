Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут договориться об опеке над детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт снова не могут прийти к соглашению в вопросах об опеке над детьми, а пока они не решат эту проблему, развод оформлен не будет.

"Последней проблемой стало то, что Анджелина планирует снимать фильм в Европе в ближайшие месяцы, куда хочет уехать с детьми. Брэд против этого, так как специально выбрал работу в Лос-Анджелесе (место постоянного проживания Джоли с детьми), чтобы быть рядом с детьми все лето", – рассказал инсайдер E! News.

"Питту плохо от того, что он все время далеко от детей. Он считает, что Лос-Анджелес – это их дом и именно здесь им будет лучше",- сообщил источник.

Однако это не означает, что Джоли не может путешествовать со своими детьми. Актриса уже брала Шайло и Захару в Иорданию в январе, чтобы посетить лагерь беженцев. В том же месяце она также привезла всех своих детей в Париж. Недавно Джоли отправилась в Англию.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Брэд Питт решил посвятить лето детям и попытаться наладить дружеские отношения с экс-женой Анджелиной Джоли.