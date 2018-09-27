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СпортLady

''Большинство замужем'': что говорила оскандалившаяся ''Мисс Украина'' на пресс-конференции

5.7тЧитать материал на украинском

Большинство участниц конкурса "Мисс Украина" находятся в гражданском браке, то есть по факту они замужем, что лишний раз говорит о том, что "дискриминационные" правила конкурса давно пора пересмотреть.

Об этом 27 сентября в ходе пресс-конференции в Киеве заявила украинка Вероника Дидусенко, победительница конкурса "Мисс Украина-2018", которую лишили этого звания уже через несколько дней после мероприятия. Как стало известно, киевлянка нарушила правила конкурса, скрыв информацию о том, что у нее есть ребенок, и что она была замужем.

''Большинство замужем'': что говорила оскандалившаяся ''Мисс Украина'' на пресс-конференции

Фото: instagram.com/veronika_didusenko

"Большинство участниц конкурса находятся в гражданском браке. То есть по факту они замужем в глазах организаторов конкурса. Этот пункт давно пора пересмотреть. Оно все настолько неактуально, что его нужно пересматривать", - заявила она.

Сегодня же Дидусенко озвучила намерение бороться за пересмотрение правил конкурса красоты не только в Украине, но и глобально.

Кроме того, неудавшаяся "Мисс Украина" поблагодарила российского писателя Захара Прилепина, который воевал на стороне террористов "ДНР", за поддержку.

"Я благодарна за любую поддержку в мой адрес. Я, к сожалению, не знаю человека, о котором вы говорите, но я очень счастлива, что есть люди, которые понимают, что существуют дискриминационные правила. Это достойно уважения, и я горжусь такими людьми", - сказала Дидусенко.

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"Ребенка никто не прятал. Эти фото были на странице моей мамы и просто чудо, что никто не заметил их раньше. Считаю, что это Божий знак. Теперь я должна приложить все усилия для того, чтобы это дискриминационное правило было отменено", - добавила она.

По словам Дидусенко, в первую очередь она пошла на конкурс, чтобы обратить внимание на ее социальный проект, призванный помогать детям.

"Некоторые говорят, что я имела возможность выразить свое несогласие до того, как заполняла анкету. Но если бы я не получила корону, и если бы я не прошла весь этот путь, я уверена, нашей встречи с вами не было и этот вопрос не получило бы такой огромной огласки ", - отметила Вероника.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, возлюбленный скандальной ''Мисс Украина-2018'' поразил пользователей сети откровениями о Веронике Дидусенко.

Место
Украина
Объект
Мисс Украина
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Семёнова Ульяна
Семёнова Ульяна
блин, прям как ребенок, которого отправили спать без сладкого. безмозглая.
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Так для теток есть специальные конкурсы - миссис, для замужних, для разведенок...
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На Дуркаине все сполошь обман, фейк и надувание щек.
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