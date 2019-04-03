Большая пятерка Евровидения-2019: кто они и что покажут

До старта 64-го песенного конкурса Евровидение, который пройдет в этом году в Израиле (Тель-Авиве), остается чуть более месяца. Старт первого полуфинала назначен уже на 14 мая.

За победу в гранд-финале традиционно будут соревноваться 26 стран-участниц: по десять лидеров первого и второго полуфиналов, страна-хозяйка, а также представители так называемой Большой пятерки Евровидения. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, кто эти пять стран-гигантов, какими привилегиями они пользуются каждый год и что покажут в финале (конкурсные песни "Большой пятерки" слушайте ниже).

Как Большая четверка стала пятеркой

Впервые в рамках главного песенного конкурса Европы понятие "Большая четверка" появилось в 2001 году. Тогда ее образовали Испания, Германия, Великобритания и Франция - главные спонсоры Евровидения и, собственно, представители Европейского вещательного союза.

Спустя 10 лет "четверка" превратилась в "пятерку" - к вышеперечисленным странам добавилась Италия, которая по неизвестным на сегодня причинам бойкотировала конкурс с 1998-го по 2010 год. Поговаривают, дело было в разногласиях с местной телерадиокомпанией RAI.

Каждый год "четверка", а затем уже и "пятерка" пользуются весомым преимуществом - представители этих стран априори проходят в финал Евровидения и даже не принимают участия в полуфиналах. Такие же привилегии каждый год получает и страна-хозяйка, принимающая конкурс.

Что покажут "Большая пятерка" и страна-хозяйка в этом году

С 2016 года представители стран Большой пятерки все же стали выступать в полуфиналах, однако не как конкурсанты, а лишь как гости первых двух этапов. Их номера приходятся на конец каждого из полуфиналов, но лишь с целью показать себя и "притереться" к сцене. Настоящее соревнование наступает для них только в гранд-финале, который пройдет 18 мая.

Bilal Hassani - "Roi" (Франция)

Michael Rice - "Bigger Than Us" (Великобритания)

Mahmood - "Soldi" (Италия)

S!sters - "Sister" (Германия)

Miki - "La Venda" (Испания)

Kobi Marimi - "Home" (Израиль)

Каковы прогнозы букмекеров

Тем временем внимание поклонников конкурса приковано к букмекерским прогнозам, что правда, не столь утешительным для "Большой пятерки".

Представителю Франции пророчат лишь 13 место, Испании - 21-е, Великобритании - 22-е, Германии - 23-е. В число первых пяти призовых мест пока удалось войти лишь Италии, исполнителю из этой страны сулят 4-е место. Песню страны-хозяйки букмекеры пока и вовсе спустили на 25-е место.

Всего в Евровидении-2019 примет участие 41 страна. В первом полуфинале выступят Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино.

Во втором - Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония и Азербайджан.

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, украинская певица MARUV отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение 2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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