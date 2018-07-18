Били молотком: в России зверски убили известную модель

В городе Магнитогорск (Россия) зверски убили известную модель, финалистку конкурса Missis World Russia Ксению Туленкову-Мецгер.
Тело 29-летней Ксении обнаружили в лесу в Кизильском районе Челябинской области. Девушку убили с особой жестокостью. По информации местных СМИ, ее забили насмерть молотком, пишет Life.Ru.
Уральская модель пропала вечером в понедельник, 16 июля. Перед этим Ксения разместила объявление о продаже машины Skoda Octavia. Отправившись на встречу с покупателем, домой девушка уже не вернулась. Ее тело позже обнаружили в лесополосе за пределами города.
В ходе розыска следователям и полицейским удалось задержать мужчину, причастного к убийству - им оказался 24-летний житель Магнитогорска. Он рассказал, что Мецгер били молотком по голове, от полученных травм она скончалась. Причина трагедии - желание злоумышленника завладеть автомобилем бесплатно.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.
У погибшей остался маленький сын.
Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 49 лет скончалась известная модель Аннабель Нейлсон.