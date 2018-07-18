Били молотком: в России зверски убили известную модель

В городе Магнитогорск (Россия) зверски убили известную модель, финалистку конкурса Missis World Russia Ксению Туленкову-Мецгер.

Тело 29-летней Ксении обнаружили в лесу в Кизильском районе Челябинской области. Девушку убили с особой жестокостью. По информации местных СМИ, ее забили насмерть молотком, пишет Life.Ru.

Уральская модель пропала вечером в понедельник, 16 июля. Перед этим Ксения разместила объявление о продаже машины Skoda Octavia. Отправившись на встречу с покупателем, домой девушка уже не вернулась. Ее тело позже обнаружили в лесополосе за пределами города.

Публикация от Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) 26 Июн 2018 в 10:52 PDT

В ходе розыска следователям и полицейским удалось задержать мужчину, причастного к убийству - им оказался 24-летний житель Магнитогорска. Он рассказал, что Мецгер били молотком по голове, от полученных травм она скончалась. Причина трагедии - желание злоумышленника завладеть автомобилем бесплатно.

Публикация от Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) 21 Июн 2018 в 9:07 PDT

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

😘😘😘 Публикация от Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) 5 Июл 2017 в 10:30 PDT

У погибшей остался маленький сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 49 лет скончалась известная модель Аннабель Нейлсон.