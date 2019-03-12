МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Белье чужое ненавижу нюхать": Шнуров жестко высмеял шумиху вокруг любовных похождений Собчак

1.8тЧитать материал на украинском

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров дерзко высмеял телеведущую Ксению Собчак и шумиху, которая развернулась вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником", режиссером Константином Богомоловым.

Так, Шнур написал новое стихотворение, в котором назвал Ксению "хитрож*пой актрисой", которая пыталась строить любовь, а получилось шоу "Дом-2". Стих опубликован на странице Шнурова в Instagram.

Также певец посмеялся и над тем, что Собчак сумела раздуть драму, о которой говорит вся Россия, при этом звезда выдает себя за "честную и правильную".

Собчак и Виторган

Собчак и Виторган

Спутник

Новости
"Ты вообще такого не знаешь": известный актер подколол Собчак за разрыв с Виторганом

Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

"Белье чужое ненавижу нюхать": Шнуров жестко высмеял шумиху вокруг любовных похождений Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Сергей ШнуровМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения