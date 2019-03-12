"Белье чужое ненавижу нюхать": Шнуров жестко высмеял шумиху вокруг любовных похождений Собчак

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров дерзко высмеял телеведущую Ксению Собчак и шумиху, которая развернулась вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником", режиссером Константином Богомоловым.
Так, Шнур написал новое стихотворение, в котором назвал Ксению "хитрож*пой актрисой", которая пыталась строить любовь, а получилось шоу "Дом-2". Стих опубликован на странице Шнурова в Instagram.
Также певец посмеялся и над тем, что Собчак сумела раздуть драму, о которой говорит вся Россия, при этом звезда выдает себя за "честную и правильную".
Собчак и Виторган
Спутник
Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак официально замужем за режиссером и актером Максимом Виторганом. Они поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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