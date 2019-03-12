"Белье чужое ненавижу нюхать": Шнуров жестко высмеял шумиху вокруг любовных похождений Собчак

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров дерзко высмеял телеведущую Ксению Собчак и шумиху, которая развернулась вокруг ее развода с Максимом Виторганом и отношений с "любовником", режиссером Константином Богомоловым.

Так, Шнур написал новое стихотворение, в котором назвал Ксению "хитрож*пой актрисой", которая пыталась строить любовь, а получилось шоу "Дом-2". Стих опубликован на странице Шнурова в Instagram.

Также певец посмеялся и над тем, что Собчак сумела раздуть драму, о которой говорит вся Россия, при этом звезда выдает себя за "честную и правильную".

Собчак и Виторган Спутник

Далее приводим полный текст стихотворения на языке оригинала:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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