МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Авария с мужем Ани Лорак: выяснилась правда

4.8тЧитать материал на украинском

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием 18 автомобилей.

Мурат Налчаджиоглу, муж Ани Лорак, в Instagram опубликовал в Stories фотографию этой аварии, из-за чего многие решили, что мужчина стал одним из ее участников.

Новости
''Прости Мурата ради дочки!'' Поклонники умоляют обманутую Лорак вернуться к мужу

Как выяснилось, Мурат Налчаджиоглу просто добавил фотографию из видео, которое опубликовал на своей страничке Андрей Федоров — основатель рекламного агенства FEDORIV.

Сам Андрей сообщил, что участником аварии не является, ведь ехал на несколько автомобилей дальше. Потому кран, у которого отказали тормоза, его не зацепил.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в масштабной аварии, которая произошла во вторник, 23 октября, в центре Киева, пострадал скандальный супруг украинской певицы Ани Лорак.

Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги