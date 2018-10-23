Авария с мужем Ани Лорак: выяснилась правда

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием 18 автомобилей.

Мурат Налчаджиоглу, муж Ани Лорак, в Instagram опубликовал в Stories фотографию этой аварии, из-за чего многие решили, что мужчина стал одним из ее участников.

Как выяснилось, Мурат Налчаджиоглу просто добавил фотографию из видео, которое опубликовал на своей страничке Андрей Федоров — основатель рекламного агенства FEDORIV.

Сам Андрей сообщил, что участником аварии не является, ведь ехал на несколько автомобилей дальше. Потому кран, у которого отказали тормоза, его не зацепил.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в масштабной аварии, которая произошла во вторник, 23 октября, в центре Киева, пострадал скандальный супруг украинской певицы Ани Лорак.