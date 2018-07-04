"Атака волчиц": Олег Винник "взорвал" толпу на крупнейшем фестивале в Восточной Европе

Во вторник, 3 июля, в Киеве открылся крупнейший в Восточной Европе музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Хедлайнером первого фестивального дня стал культовый певец, которого называют феноменом украинской эстрады, Олег Винник (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Артист исполнил свои культовые хиты в рок-обработке, чем буквально взорвал публику. OBOZREVATEL также побывал на выступлении знаменитого артиста.

Так, среди композиций, которые спел Винник - народные хиты "Вовчиця", "Нино", "Возьми меня в свой плен" и другие.

Выступление Олега Винника Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

На выступление Олега Винника пришли тысячи слушателей, которые активно подпевали слова знаменитых хитов. Также пользователи сети активно обсуждали происходящее, отметив, что артист по количеству зрителей превзошел даже культовую группу The Prodigy, которая была хедлайнером фестиваля в прошлом, 2017 году. Некоторые подчеркнули, что это - абсолютный рекорд на Atlas Weekend.

Отметим, выступление артиста произошло с небольшой заминкой, в связи с чем была сокращена ранее заявленная программа.

Кроме этого, после выступления Олега Винника, когда публика начала расходиться, в киевском метро образовались огромные очереди пассажиров. Пользователи показали видео, на котором изображены толпы людей, не помещающихся в вагоны. Отметим, в честь первого дня фестиваля работа метрополитена была продлена на один час.

Во время ожидания поездов на станции "Виставковий центр" толпа фанатов активно продолжала петь песни Винника.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полную программу фестиваля Atlas Weekend 2018.