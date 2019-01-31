Ани Лорак официально развелась с мужем: подробности

Украинская певица Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.

Шевченковский районный суд Киева на заседании в четверг, 31 января, официально расторг брак Лорак и Налчаджиоглу. Каролина и Мурат на заседании не присутствовали. OBOZREVATEL предлагает узнать подробности скандального разрыва звездной пары.

Заседание проходило в закрытом режиме в присутствии судей и адвокатов. Стороны провели в зале суда всего несколько минут, после чего был вынесен вердикт.

Ани Лорак Страна

Дело о разрыве брака вела судья Елена Пихур. Всем присутсвующим в помещении Шевченковского суда секретарь судьи подтвердила, что Лорак и Мурат официально разведены с сегодняшнего дня.

"Брак разорван. Сегодня рассматривался только вопрос о расторжении брака", — пояснила она, тем самым подтвердив, что судьба совместной дочки Мурата и Ани, 7-летней Софии, будет решаться в дальнейшем, в рамках отдельного заседания.

О разделе совместно нажитого имущества речь также не шла.

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