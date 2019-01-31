МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Ани Лорак официально развелась с мужем: подробности

788Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.

Шевченковский районный суд Киева на заседании в четверг, 31 января, официально расторг брак Лорак и Налчаджиоглу. Каролина и Мурат на заседании не присутствовали. OBOZREVATEL предлагает узнать подробности скандального разрыва звездной пары.

Заседание проходило в закрытом режиме в присутствии судей и адвокатов. Стороны провели в зале суда всего несколько минут, после чего был вынесен вердикт.

Ани Лорак

Ани Лорак

Страна

Новости
''Моя первая любовь'': муж Лорак перед разводом оставил загадочное послание в сети

Дело о разрыве брака вела судья Елена Пихур. Всем присутсвующим в помещении Шевченковского суда секретарь судьи подтвердила, что Лорак и Мурат официально разведены с сегодняшнего дня.

"Брак разорван. Сегодня рассматривался только вопрос о расторжении брака", — пояснила она, тем самым подтвердив, что судьба совместной дочки Мурата и Ани, 7-летней Софии, будет решаться в дальнейшем, в рамках отдельного заседания.

О разделе совместно нажитого имущества речь также не шла.

Новость дополняется.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
новости Украины
Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
Место
УкраинаКиев
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги