Анджелина Джоли выпустила новое официальное заявление о разводе с Брэдом Питтом

Официальный представитель актрисы Анджелины Джоли выступил с заявлением, в котором прокомментировал утечку информацию, касающуюся ее бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Некоторое время назад Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились, что их бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщает People.

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"С самого начала Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно было провести последнее судебное заседание в частном порядке. Прискорбно, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу выборочные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину", – говорится в официальном комментарии актрисы.

Напомним, OBOZREVATEL сообщил, что согласно свежей информации, суд встал на сторону Брэда Питта, позволив ему звонить детям в любое время. Джоли также рискует потерять право основной опеки над своими шестью детьми. Единственный из шести детей пары, кто будет сам решать, как именно ему общаться с отцом, - это 16-летний Мэддокс.