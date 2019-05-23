Alyosha впервые показала своего младшего сына

Певица Alyosha никогда не делала тайны из своей личной жизни. Артистка M1 Agency — счастливая жена фронтмена группы “Антитіла” Тараса Тополи и заботливая мама двух сыновей: Романа и Марка. Старший из детей, Рома, довольно часто появляется в её Instagram’е.

Сегодня Alyosha порадовала поклонников фото в полном семейном кругу, добавив подпись “Сім'я — наше все”. Таким образом, она впервые показала трёхлетнего Марка широкой общественности.

Фолловеры не замедлили с положительными комментариями: “Крутезна сім'я!”, “Дуже гарні!”, “Яка гарна сім'я, всього найкращого вам!” — и отметили, насколько малыши похожи на звёздных родителей.

Надеемся на то, что отныне фотографии с самым младшем Тополей станут хорошей традицией в социальных сетях певицы.

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