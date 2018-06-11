Алан Бадоев поделился трогательным видео с дочерью

Режиссер Алан Бадоев взял небольшую паузу в съемочном процессе и на четыре дня отправился в солнечную Тоскану.

Импровизированный уик-энд режиссер решил провести с дочерью Лолитой и экс-супругой Жанной Бадоевой. Об этом свидетельствуют видео, размещенные Бадоевым в Instagram.

Особый восторг среди подписчиков Алана вызвал вальс с дочерью Лолитой, который Бадоев сопроводил следующим текстом: "Танцевать с любимой доченькой в такой теплой Тоскане - это и есть счастье! Помню, как хотел мальчика, мечтал назвать Рустамом, но сейчас понимаю, что Лолита - это самый невероятный подарок планеты: такая сильная, естественно пытается задавать темп и вести танец, настоящая Бадоева, и такая нежная - мои крылья. Наши дети - продолжение любви и мечт", - написал режиссер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Алан Бадоев сделал двузначное заявление. Бывшая вокалистка популярной украинской группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая покинула коллектив из-за ухода в декрет, может быть беременна от своего коллеги по сцене и экс-бойфренда Макса Барских.