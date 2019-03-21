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Актер Башаров развелся с женой после ее избиения

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Российский актер Марат Башаров, звезда картины "Таежный роман", развелся с супругой Елизаветой Шевырковой, которую жестко избил в декабре 2018 года.

Как пишет Telegram-канал Life Shot, соответствующее решение суда было вынесено в четверг, 21 марта.

Марат Башаров с супругой Лизой

Марат Башаров с супругой Лизой

Фото: starhit.ru

О намерении Шевырковой развестись с супругом стало известно еще в феврале. Тогда жена актера рассказала в своем Instagram подробности их совместной жизни, отметив, что не видит смысла что-либо скрывать.

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Согласно информации российских СМИ, 44-летний Башаров уже давно известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми жил. При этом знакомые актера не раз отмечали, что с Лизой Шевырковой он стал гораздо спокойнее и перестал так явно проявлять жестокость. На деле же оказалось, что семья об этом долго молчала.

По словам брата Елизаветы Шевырковой, очередная ссора в семье закончилась рукоприкладством, и на этот раз Башаров отличился особой жестокостью. Актер сломал супруге нос.

Читайте также на OBOZREVATEL, как психолог Сергей Ланг рассказал о том, почему российский актер Марат Башаров избивает своих жен.

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Персона
Марат Башаров
Место
Россия
Теги
Новости Россииактер
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