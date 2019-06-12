45-летняя российская актриса разделась на камеру и поразила болезненной худобой

45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая разделась на камеру и взбудоражила поклонников в сети своей неестественной худобой.

Артистка позировала на снимке в крошечном бикини, оголив свое худощавое тело. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники Высоцкой активно начали комментировать соблазнительный снимок звезды. Их мнения разделились. Многие упрекнули Юлию в самолюбовании и заявили, что показывать свое тело в ее возрасте – неприемлемо.

Другие же возмутились тому, насколько Юлия Высоцкая похудела, указав ей на минусы ее фигуры: отсутствие округлых ягодиц и груди.

Нашлись и те, кто расхвалил актрису за то, что она поддерживает себя в прекрасной форме и выглядит на свой возраст – великолепно.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе. На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков.

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