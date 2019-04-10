100 миллионов за сутки: корейские стройняшки взорвали YouTube новым клипом

Корейская поп-группа BLACKPINK устанавливает рекорды в YouTube новым треком Let’s Kill This Love и эффектным клипом к нему.

Всего за сутки ролик собрал на видео хостинге более 100 миллионов просмотров. На данный момент эта цифра близится к 150 миллионам.

Корейский поп уже не первый год задает тренды в мировой музыке. И одним из крупных представителей этого жанра является группа BLACKPINK, чьи клипы собирают сегодня в YouTube сотни миллионов просмотров.

BLACKPINK появилась на рынке в 2016 году. Группа состоит из четырех участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Эффектная внешность участниц коллектива, слаженная работа в кадре и хитовые мотивы стали залогом успеха.

В своих треках BLACKPINK смешивают корейский и английский. Что правда, последний сингл Kill This Love практически полностью написан на английском. В этом году группа выступит на всемирно известном фестивале Coachella, причем – не только в день открытия 12 апреля, но еще и 19 апреля, во второй части фестиваля.

Фото: showasia.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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