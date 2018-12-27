"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья

Известная своим скандальным имиджем российская телеведущая Ольга Бузова выложила в соцсеть Instagram свое фото, где она предстала в черном пеньюаре без белья.

Звезда на снимке одета в ночную рубашку и халат, а под ними ничего нет. Пользователи так же заметили соски, которые выпирают.

"Девочки мои, приучайте себя к роскоши, притягивайте энергию успеха, одевайтесь красиво. Дома в том числе", — подписала фотографию Бузова.

Ольга Бузова Instagram Ольги Бузовой

Подписчики бурно отреагировали и разделились на два лагеря. Одни пишут, что женщина выглядит потрясающе: "Красота", "Потрясающая певица, ты красотка, в чем бы ты не была".

А другие ее назвали страшилой и позорищем. Также пользователи отметили, что у Бузовой нет груди.

"У кого нет денег, роскошь будет в сердце""Вот и я хотела спросить?! Денег то где взять на роскошь? Когда висит кредит, съемная квартира, маленький ребёнок и один муж пашет не вылезаючи??? У нас нет "связей" для поднятия статуса!! Зато живём тихо, принимая иногда удары судьбы!! Главное здоровье чтоб было!", — написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова похвасталась перед поклонниками откровенным фото. Артистка позировала в душе в откровенном бикини, которое оголяет пикантную часть тела Ольги.