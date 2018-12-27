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"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья

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Известная своим скандальным имиджем российская телеведущая Ольга Бузова выложила в соцсеть Instagram свое фото, где она предстала в черном пеньюаре без белья.

Звезда на снимке одета в ночную рубашку и халат, а под ними ничего нет. Пользователи так же заметили соски, которые выпирают.

"Девочки мои, приучайте себя к роскоши, притягивайте энергию успеха, одевайтесь красиво. Дома в том числе", — подписала фотографию Бузова.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Instagram Ольги Бузовой

Подписчики бурно отреагировали и разделились на два лагеря. Одни пишут, что женщина выглядит потрясающе: "Красота", "Потрясающая певица, ты красотка, в чем бы ты не была".

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А другие ее назвали страшилой и позорищем. Также пользователи отметили, что у Бузовой нет груди.

"У кого нет денег, роскошь будет в сердце""Вот и я хотела спросить?! Денег то где взять на роскошь? Когда висит кредит, съемная квартира, маленький ребёнок и один муж пашет не вылезаючи??? У нас нет "связей" для поднятия статуса!! Зато живём тихо, принимая иногда удары судьбы!! Главное здоровье чтоб было!", — написали в комментариях.

"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья
"Где денег взять?" Бузова разозлила сеть фото без белья

Как сообщал OBOZREVATEL, Бузова похвасталась перед поклонниками откровенным фото. Артистка позировала в душе в откровенном бикини, которое оголяет пикантную часть тела Ольги.

Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
шоушоу-бизнесГолые
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