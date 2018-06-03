Нет "русскоязычному шлаку": "Правый сектор" сделал предупреждение Потапу

Региональная организация "Правого сектора" в Тернополе не исключила радикальных действий в случае, если концерт Потапа и его группы "MOZGI" в городе не будет отменен.

"Призываем всех сознательных украинцев, представителей культуры, музыкантов, прийти и продемонстрировать, что нам не нужен постсоветский, низкосортный, русскоязычный шлак", - сказано в заявлении организации в Facebook.

Активисты подчеркнули, что рассматривают концерт Потапа и группы "MOZGI" "как явление, способствующее экспансии российской культуры и угрожающее культурному положению страны".

В "Правом секторе" заявили о намерении действовать решительно в случае проведения концертов.

"Оставляем за собой право действовать в интересах Украины и защищать ее всеми доступными методами", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, концерты Виталия Козловского после скандала из-за его выступления в Москве были отменены во Львове, Киеве и Одессе.