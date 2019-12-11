Немного, но дорого: стало известно, какое наследие оставил Лужков

Наследникам бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, достались роскошные апартаменты.

По данным издания "КП", дети чиновника получили роскошную квартиру площадью больше 150 метров квадратных в самом центре Москвы.

"Тихий переулки московского центра, 3-я Тверская-Ямская улица, дом 48. Рядом Тверской ЗАГС и красивый Миусский сквер. Здесь был прописан Юрий Лужков. Но ни соседи, ни охрана, ни продавцы соседних магазинов никогда Юрия Михайловича здесь не видели. И вообще в роскошных апартаментах, площадью больше 146 квадратных метров никто последние лет 10 не живет", – сказано в сообщении.

Дом с квартирой Лужкова google maps

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Уточняется, что о стоимости такой недвижимости, теперь уже с историей, остается только догадываться. В доме на продажу выставлены всего две квартиры, примерно такой же площади: 3-комнатная 143 метра квадратных стоит 130 миллионов рублей (48,5 млн грн), и такая же в соседнем подъезде за 99,9 млн (37,2 млн грн).

Юрий Лужков

"Его это квартира или нет сказать сложно, да никто вам и не скажет. Вообще такие квартиры в центре – штучный товар, и продавцы и покупатели как правило предпочитают оставаться в тени. Подобные сделки по купле-продаже собственности знаменитых и влиятельных людей происходят в закрытом режиме, вряд ли вы увидите объявление о продаже в свободном доступе. Если бы мне пришлось продавать такую недвижимость, то стартовую цену я бы порекомендовала в один млрд рублей, как у соседей. Но такие решения все равно зависят от собственников, и они вправе установить любую стоимость, даже кадастровую, которая гораздо ниже реальной", – сказала независимый аналитик рынка недвижимости Москвы Ирина Лопухова.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался после операции на сердце. Ее проводили в немецком Мюнхене в клинике университета "Гроссхадерн". Позже российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть Лужкова.

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