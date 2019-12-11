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11 декабря • обновлено в 18:31
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Немного, но дорого: стало известно, какое наследие оставил Лужков

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Наследникам бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, достались роскошные апартаменты.

По данным издания "КП", дети чиновника получили роскошную квартиру площадью больше 150 метров квадратных в самом центре Москвы.

"Тихий переулки московского центра, 3-я Тверская-Ямская улица, дом 48. Рядом Тверской ЗАГС и красивый Миусский сквер. Здесь был прописан Юрий Лужков. Но ни соседи, ни охрана, ни продавцы соседних магазинов никогда Юрия Михайловича здесь не видели. И вообще в роскошных апартаментах, площадью больше 146 квадратных метров никто последние лет 10 не живет", – сказано в сообщении.

Дом с квартирой Лужкова

Дом с квартирой Лужкова

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Уточняется, что о стоимости такой недвижимости, теперь уже с историей, остается только догадываться. В доме на продажу выставлены всего две квартиры, примерно такой же площади: 3-комнатная 143 метра квадратных стоит 130 миллионов рублей (48,5 млн грн), и такая же в соседнем подъезде за 99,9 млн (37,2 млн грн).

Юрий Лужков

Юрий Лужков

"Его это квартира или нет сказать сложно, да никто вам и не скажет. Вообще такие квартиры в центре – штучный товар, и продавцы и покупатели как правило предпочитают оставаться в тени. Подобные сделки по купле-продаже собственности знаменитых и влиятельных людей происходят в закрытом режиме, вряд ли вы увидите объявление о продаже в свободном доступе. Если бы мне пришлось продавать такую недвижимость, то стартовую цену я бы порекомендовала в один млрд рублей, как у соседей. Но такие решения все равно зависят от собственников, и они вправе установить любую стоимость, даже кадастровую, которая гораздо ниже реальной", – сказала независимый аналитик рынка недвижимости Москвы Ирина Лопухова.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался после операции на сердце. Ее проводили в немецком Мюнхене в клинике университета "Гроссхадерн". Позже российский продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть Лужкова.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Юрий Лужков
Место
Россия Москва
Тег
недвижимость
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