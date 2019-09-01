На "Танцях з зірками" объявился "конкурент Зеленского": его поставили на место

Во время второго эфире шоу "Танці з зіркам" вспомнили о президенте Украины Владимире Зеленском.

Перед выступлением Алексея Яровенко и Алены Шоптенко ведущий напомнил, что 13 лет назад девушка привела к победе в шоу шестого президента Украины.

Шоптенко до Яровенко танцевала с Зеленским

После танца Яровенко выразил надежду, что Шоптенко приведет его к победе, как это было с Зеленским. Однако судьи не оценили танец пары, поставив им всего лишь 17 баллов.

"С такими танцами вам не то что президентом не стать, вам будет очень тяжело победить в нашем шоу", - ответила актеру Катерина Кухар.

Шоптенко и Яровенко скриншот

Судьи не оценили танец Яровенко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль сразила поклонников откровенным образом, сверкнув пышной грудью.

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