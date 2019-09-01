Тина Кароль сверкнула грудью в эфире "Танців з зірками": опубликованы фото

Популярная певица и ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль сразила поклонников откровенным образом.
В прямом эфире 34-летняя звезда появилась в блестящем платье, которое оголило ее грудь. Фанаты звезды выкладывают в Instagram фото с эфира и восторгаются ее красотой.
Отметим, что черное платье с полупрозрачным подолом также обнажило подтянутые ноги Кароль.
"Смотрите в глаза", – написал один из юзеров под снимком.
Юрий Горбунов и Тина Кароль
instagram.com/gorbunovyuriy
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль без белья возбудила фанатов огромной грудью. Отметим, что звезда часто показывает роскошную фигуру на фотографиях.
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