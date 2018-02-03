Лидер украинской рок-группы засветился в компании 18-летней красавицы-модели

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич появился на красной дорожке премии "Viva! Самые красивые 2018" с Мисс-Украина-2017 Полиной Ткач.

Об этом передает РБК Styler.

Пара блистательно прошлась красной дорожкой, держась за руки и мило улыбаясь журналистам.

Отмечается, что 18-летняя Полина не числилась в списке премии, однако к ней было привлечено внимание многих присутствующих мужчин.

На вопрос, за кого будет болеть пара, Женя ответил: "Я со своими симпатиями определился, в независимости от того, кто получит статуэтки. Тем более что без Полины считаю этот список не полным".

При этом музыкант отказался комментировать статус отношений с Полиной, неоднозначно ответив: "Далі буде".

Как писал "Обозреватель", ранее группа O.Torvald превратила "Щедрик" в новогоднюю рок-песню.