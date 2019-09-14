"Лекарства уже не помогают": врач озвучил нюансы состояния Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, больна раком мозга, не могли отключить от интенсивной терапии.

Такое заявление сделал нейрохирург Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак. По его словам, это невозможно, согласно российскому законодательству, передает "КП".

Врач напомнил, что медики борются за жизнь пациента до конца.

Анастасия Заворотнюк "24"

"Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают. Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", — пояснил Рак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.

Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.

На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.

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