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14 сентября • обновлено в 22:38
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"Лекарства уже не помогают": врач озвучил нюансы состояния Заворотнюк

12.8т Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, больна раком мозга, не могли отключить от интенсивной терапии.

Такое заявление сделал нейрохирург Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского Вячеслав Рак. По его словам, это невозможно, согласно российскому законодательству, передает "КП".

Врач напомнил, что медики борются за жизнь пациента до конца.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

"24"

"Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают. Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", — пояснил Рак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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