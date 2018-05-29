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Кто раздел Киркорова: в полиции удивили подробностями "звездной кражи"

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Сценические костюмы кордебалета российского певца Филиппа Киркорова из фургона похитили двое подростков.

Об этом сообщили в ГУ МВД России в Нижегородской области, передает "РИА Новости".

"Установлено, что хищение совершили двое подростков 15-ти лет, учащиеся местной школы. Вечером 27 мая они проникли в фургон через боковую дверь и похитили 8 костюмов – 4 красного и 4 черного цвета. На следующий день ребята принесли похищенные костюмы в школу, где проходили экзамены. Все костюмы изъяты, проводятся следственные мероприятия", — рассказали в главке.

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Отмечается, что мотивы подростков пока неизвестны. При этом ранее они на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нижегородской области неизвестные украли восемь сценических костюмов кордебалета Филиппа Киркорова общей стоимостью 11 тысяч долларов.

Позже Киркоров обратился к злоумышленникам, укравшим у него костюмы.

Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
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