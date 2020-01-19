Крещение 2020: Осадчая, TAYANNA, Бабкин и другие показали, как отметили праздник

В воскресенье, 19 января, в день Крещения Господнего некоторые украинские звезды рискнули почтить традицию праздника и окунуться в прорубь, другие же просто пели щедривки и ели кутю.
OBOZREVATEL предлагает узнать как прошел день у знаменитостей, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Об этом звезды рассказали на своих страничках в Instagram.
Так, певец Сергей Бабкин искупался в проруби и показал фанатам, как это было.
Сергей Бабкин
instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин
instagram.com/babkin_official
Певица TAYANNA также якобы нырнула в прорубь. По крайней мере, фото в полотенце возле водоема сделала.
"С Водокрещением всех вас! Любви и здоровья!" – подписала кадры она.
TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak
Лидер группы "СКАЙ" Олег Собчук окунался в прорубь вместе с компанией друзей.
Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов предпочли не нырять в прорубь. Вместо этого они нарядились в украинские национальные наряды и ели кутю.
"Христос Крестится! С праздником Крещения! Традиционно поем щедривки и едим кутью. Прыгать в прорубь никак не получается, но как-то и на это решусь!" – написала в сети Осадчая.
"С Крещением!! Христос Крещается на реке Иордан! Будьте здоровыми и счастливыми!" – написал в сети Горбунов.
Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком также не купались в проруби, но кутю готовили.
Святий вечір❤️🍚 Христос Хрєщається! З вечерею усіх смачною, з Йорданською святою водою! Щоби Ісус, що охрестився, Завжди в потребі заступився! А все ж своя кутя найсмачніша!Цього разу зробила Другу святкову кутю разом з @vitaliyborysyuk з нешліфованого жовтого рису,вийшло ще смачніше.😋І на вигляд не відрізниш від пшениці..Процес приготування можна побачити у сторіс!😍👆🏻
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как Украина отпраздновала Крещение. Поздравления начали появляться в сети с самого утра. Также провели традиционное освящение воды во всех уголках Украины.
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