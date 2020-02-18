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18 февраля • обновлено в 22:43
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Кондратюк рассказал о триумфальных гастролях Лорак и Лободы в Украине

4.7т
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Украинские артисты, которые работают в России, невзирая на аннексию Крыма и войну на Донбассе, могут триумфально гастролировать и в Украине.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал продюсер Игорь Кондратюк. По его словам, тут вопрос даже не в публике, а в самом государстве, которое не защищает себя от коллаборационистов (полную версию интервью читайте тут).

Ани Лорак, Светлана Лобода и Вера Брежнева

Ани Лорак, Светлана Лобода и Вера Брежнева

Обозреватель

"У тех украинских артистов, которые сейчас в России, есть колоссальные шансы триумфально гастролировать в Украине. Вы недооцениваете нашу публику. Но здесь вопрос в государстве, которое должно себя защищать от коллаборационистов, которые поют-танцуют для и агрессоров, и для их жертв, но не делает этого. Вот это попахивает бредом", - уверен он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк жестко раскритиковал украинских певиц Ани Лорак и Светлану Лободу, которые несмотря на российскую агрессию в отношении Украины, гастролируют по России. По его словам, они, по сути, работают на ее президента Владимира Путина.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Кондратюк
Место
Украина
Теги
шоу шоу-бизнес Новости России
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И он прав,кому нужна такая страна власть которой пользуется услугами всякого сброда!.
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