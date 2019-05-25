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Кейт Миддлтон нарушила протокол с королевой Британии: насколько это серьезно

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Британские СМИ заявили, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила протокол из-за поцелуя в щеку королевы Великобритании Елизаветы II.

В частности, как пишет The Mirror, члены королевской семьи поприветствовали друг друга во время мероприятия Chelsea Flower Show — после того, как принц Уильям и Кейт Миддлтон переоделись для официальной части программы.

Королева отметила, что супруги выглядят элегантно, а затем поцеловала их. Это и стало поводом для обсуждения.

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Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Twitter Королевской семьи

Однако, как отмечает издание, на "менее формальных" мероприятиях родственники часто целуют в щеку Елизавету II, что не запрещено правилами".

Кейт целует королеву Британии

Кейт целует королеву Британии

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II тонко подшутила над принцем Уильямом во время прогулки на цветочной выставке, над которой трудилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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Персоны
Кейт МиддлтонЕлизавета IIПринц Уильям
Место
Великобритания
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