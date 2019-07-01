"Идите в ж*пу, х*хлы": известный продюсер разгромил сериал "Сваты"

Возвращение на украинские телеэкраны скандального сериала "Сваты" с российским актером Федором Добронравовым – неуважение к законам Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, комментируя премьеру нового сезона "Сватов".

"Вопрос в банальной "гигиене головы"... Непонятно, зачем показывать такой сериал. Я не смотрю сериал "Сваты", мне творчество "Квартала" нравится только в "Рассмеши комика", и все. Все остальное, что они снимают, абсолютно не для меня... Очень прискорбно, что у нас будет героем телеэфира человек, который нарушает наши законы. Речь о Добронравове. И вообще, там все российские актеры, я фильмы с российскими актерами не смотрю в принципе", – подчеркнул Кондратюк.

По его словам, актер Добронравов, которого смотрят миллионы телезрителей, позволяет себе открыто пренебрегать законами Украины.

"Это теоретически обозначает, что законы Украины могут нарушать его зрители, потому что он для них является человеком, который им нравится... Это абсолютный нонсенс. Более того, он ездил в Крым после того, как "1+1" начали суды. Он просто дерзко решил – "да идите в ж*пу, х*хлы". Не думайте, что там были культурные литературные слова", – подчеркнул продюсер.

По мнению Кондратюка, продюсер сериала Владимир Зеленский мог бы попросить Добронравова въехать в Крым через Херсонскую область, чтобы не провоцировать скандал, однако не сделал этого.

"Я бы не хотел слышать в украинских эфирах, во Дворце "Украина", во Дворце спорта, тех россиян, которые развлекают захватчиков и агрессоров. Все очень просто... Сознательные украинцы сериал "Сваты" не смотрят. Это сериал для россиян. В принципе, единственное, с чем можно поздравить продюсеров сериала – Зеленского, братьев Шефир и Богуцкого – они заработали на этом. Но зрителей с просмотром этого сериала я не поздравляю", – заключил он.

112.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.