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"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"

3.3тЧитать материал на украинском

Экранизация комиксов Marvel "Веном", созданная студией Sony Pictures, оказалась разгромлена не только западными кинокритиками, но и российскими.

В частности, российский кинокритик Алексей Литовченко жестко "прошелся" по картине, его рецензия обнародована на сайте "Российской Газеты".

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"Хуже, чем могло бы быть, но все еще способно доставить удовольствие. Сам Веном, громадный черный монстр с длинным слюнявым языком и хищной улыбкой, выглядит потрясающе", - считает кинокритик.

"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"
"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"

Однако Литовченко отметил, что даже сам Том Харди признается, что все его любимые сцены из "Венома" вырезали. Около 30-40 минут в общей сложности.

"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"

"Самое время на этой оптимистичной ноте выдвинуть фильму "Веном" очевидную и главную претензию. По поводу откусывания бошек. И по поводу возрастного рейтинга, который указанный процесс, должный быть смысловым центром произведения, бессовестно, с особым цинизмом выхолащивает. Можно понять, зачем так поступают люди из Sony Pictures: ничего личного, просто бизнес, "расширение границ рейтинга", ага. Но простить - никогда",- добавил Литовченко.

"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"

Отметим, "Веном" - предстоящий американский фильм 2018 года режиссера Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли. Сценарий Скотта Розенберга, Джеффа Пинкнера и Келли Марсел основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке.

"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, британский кинокритик Эндрю Мэйл усмотрел в советском сериале "Семнадцать мгновений весны" причину, по которой к власти в России со временем пришел нынешний президент Владимир Путин.

Персона
Том Харди
Место
Россия
Объекты
фильмкино
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