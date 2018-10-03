"Хуже, чем могло бы быть": в России раскритиковали "Веном"

Экранизация комиксов Marvel "Веном", созданная студией Sony Pictures, оказалась разгромлена не только западными кинокритиками, но и российскими.

В частности, российский кинокритик Алексей Литовченко жестко "прошелся" по картине, его рецензия обнародована на сайте "Российской Газеты".

"Хуже, чем могло бы быть, но все еще способно доставить удовольствие. Сам Веном, громадный черный монстр с длинным слюнявым языком и хищной улыбкой, выглядит потрясающе", - считает кинокритик.

Однако Литовченко отметил, что даже сам Том Харди признается, что все его любимые сцены из "Венома" вырезали. Около 30-40 минут в общей сложности.

"Самое время на этой оптимистичной ноте выдвинуть фильму "Веном" очевидную и главную претензию. По поводу откусывания бошек. И по поводу возрастного рейтинга, который указанный процесс, должный быть смысловым центром произведения, бессовестно, с особым цинизмом выхолащивает. Можно понять, зачем так поступают люди из Sony Pictures: ничего личного, просто бизнес, "расширение границ рейтинга", ага. Но простить - никогда",- добавил Литовченко.

Отметим, "Веном" - предстоящий американский фильм 2018 года режиссера Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли. Сценарий Скотта Розенберга, Джеффа Пинкнера и Келли Марсел основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке.

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