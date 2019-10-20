"Хотят отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о Евровидении и войне

Одиозная певица MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине.

В комментарии "КП" артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал в РФ, заявив, что "это плохо для развития музыки и в целом для творческой личности".

"Жителей планеты Земля и так очень много всего разъединяет: языки, цвет кожи, вера или политические взгляды. Музыка осталась единственной силой, которая нас объединяет, и даже это у нас хотят отобрать и обос**ть. Печально", - возмутилась певица.

"Изначально этот конкурс создали, чтобы объединить страны и людей после Второй мировой войны, но, видимо, мы об том забыли. Мало того, это условие ограничивает свободы человека, как минимум те, что прописаны в конституции, и как максимум просто нормальные человеческие", - считает MARUV.

MARUV скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.

25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа – группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.

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