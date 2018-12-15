Х-фактор-9: онлайн-трансляция четвертого прямого эфира

В субботу, 15 декабря, на телеканале СТБ состоится четвертый прямой эфир вокального шоу "Х-фактор-9", темой которого станут "Мировые хиты". После третьего прямого эфира из проекта ушли Palina и Иван Ищенко.

Одной из фишек нового эфира станет появление победителя прошлого сезона шоу Михаила Панчишина. Интервью с ним вы можете прочитать у нас на сайте.

Участники исполнят по 2 песни, одну из которых для них выбрал наставник-конкурент. Например, Дмитрию Шурову достанется категория девочек, а коллективы смогут поработать с Андреем Данилко.

В прошлом эфире шоу покинули двое. Теперь судейские команды выглядят так:

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Первыми на сцену вышла группа Duke Time, которые входят в команду Насти Каменских. Выступление парней вызвало, в целом, одобрительную реакцию судей. Их похвалили за умение петь в разных стилях.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

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Ранее мы писали о том, как прошел третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Тогда восемь финалистов выступили на сцене вместе с живым оркестром.