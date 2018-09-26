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"Губернатор, которого мы заслужили": Сигал удивил россиян политическими амбициями

1.1тЧитать материал на украинском

Голливудский актер Стивен Сигал, который принял гражданство РФ, заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края.

"С удовольствием. Я представляю интересы президента России Владимир Путина", - сказал Сигал, отвечая на вопрос, хотел бы он занять эту должность, передает РИА Новости. .

Также актер, который получил российское гражданство в 2016 году, заявил, что его предки по отцовской линии "отсюда". Поэтому, по его словам, он испытывает особенный интерес к Приморью.

"Губернатор, которого мы заслужили": Сигал удивил россиян политическими амбициями

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Назначение Сигала в МИД России: лучшие приколы из соцсетей

В российском сегменте соцсетей остро отреагировали на такое желание Сигала.

"Губернатор, которого мы заслужили": Сигал удивил россиян политическими амбициями
"Губернатор, которого мы заслужили": Сигал удивил россиян политическими амбициями
"Губернатор, которого мы заслужили": Сигал удивил россиян политическими амбициями
"Губернатор, которого мы заслужили": Сигал удивил россиян политическими амбициями

Как сообщал OBOZREVATEL, Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В США тогда посмеялись с новой "работы" актера.

Персона
Стивен Сигал
Место
Россия
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